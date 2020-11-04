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【恐怖垃圾屋】住客退租後遺下驚人垃圾山　鄰居：疫情以來從未清過垃圾

健康 13:54 2020/11/04

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男子退租後，留下一屋垃圾要房東善後。

恐怖垃圾屋！內地一名女租客近日遷出公寓，剛好路過同一天遷出的鄰居男住戶的單位，目睹房內垃圾堆積如山，臭氣薰天。女租客於是拍下眼前景象，引發一眾網民熱烈議論，笑言：「隔着屏幕都能聞到一股臭味。」

據內地媒體「澎湃新聞」報道，江蘇連雲港市一名男租客，日前退租後遷出公寓，房內垃圾量堆積到多如半個人高，因被鄰居拍下景象而曝光。

拍片的鄰居是張華（化名），她表示自己租住4個月，從未見過該名男租客丟垃圾。適逢她與男租客同一天退租，經過對方單位時，被眼前景況嚇一大跳，屋內的垃圾堆到約有半個人高，由玄關、浴室、大廳以至床上都布滿垃圾，幾乎沒有一個位置是乾淨。

鄰居：疫情以來從未清理過屋內垃圾

張華表示，該名男租客自新冠肺炎疫情以來，便從未清理過屋內垃圾。而她估計屋內垃圾不會是一、兩個月所累積，應是更長時間。她指屋內味道濃烈，搬家公司也不願上門提供服務，目前由房東請來清潔工人打掃，但打掃了一天仍未完成。

不少網民批評男租客缺德：「這是垃圾場？」、「建議建立租客黑名單」、「直接扣押金完事」也有網民笑言：「隔著屏幕都能聞到一股臭味。」

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責任編輯：羅嘉欣

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