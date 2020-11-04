賭王長房四女要求胞姊披露家族信託資料 　高院准延期呈交誓章

▲ 長房四女何超雄早前入稟高等法院向三姊何超賢提出興訟。

已故賭王何鴻燊長房早前疑爆出爭產風波，長房四女何超雄早前入稟高等法院向三姊何超賢提出興訟，要求三姊披露家族信託資料，案件今（4日）於高等法院聆案官席前提訊。何超賢一方指由於何超雄要求的資料年代久遠，加上何超賢最近就父親去世一事極為繁忙，因此要求延長提交誓章的時限獲批。

原告何超雄；答辯人何超賢。何超賢一方今向法庭申請延長提交誓章的時限，原因是何超雄要求披露的文件可追溯至10年前，而且範圍極之廣泛，何超賢又一度需更換資深大律師團隊，而且其父親於今年5月過身，她亦需為父親的喪禮而奔波，因此要求將時限延長。

何超雄一方則不反對有關申請，但強調本案早於今年5月展開，何超賢理應於7月初需提交誓章，但當時已獲延期一次，因此何超賢應有足夠時間處理相關誓章，加上何超賢是家族信託的受託人，本應便有責任妥善保存相關文件，因此要披露相關文件不應是難事。

何超雄一方續指，本案牽涉錢財事宜，錢財的價值隨時大幅變動，因此案件拖延愈長時間，對何超雄一方造成的不公就愈大，何超雄一方因此要求法庭下令今次是最後一次延期。

聆案官最終批准何超賢一方的延期申請，並將提交誓章的期限延至12月16日。

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記者：楊詠渝