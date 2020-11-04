【新冠肺炎】本港新增3宗確診個案　梅窩Staycation群組添2人確診累計7人染疫

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，今日新增3宗確診個案，包括2宗與早前確診個案相關，均與梅窩Staycation群組有關，涉及一名26歲男子，上月25日至27日曾參與梅窩銀礦灣海景渡假樂園三日兩夜聚會，聚會共有8人參與，連同是次個案已有3人確診；另一人則為群組患者的54歲家人，未有參與梅窩Staycation及10月27日晚的聚會。

衞生防護中心今日不會召開記者會交代疫情，據中心公布，今日新增3宗確診個案，當中2宗均與梅窩Staycation群組有關，列作與本地個案有流行病學關連：

第5,347宗：26歲男子，居大埔廣福邨廣祐樓，10月31日發病，曾參與10月25日至10月27日梅窩Staycation及聚餐，傳染期間未有上班

第5,348宗：54歲女子，屬家庭主婦，居大埔富善邨善鄰樓，11月2日發病，未有參與10月25日至10月27日梅窩Staycation及聚餐

昨日（3日）新增9宗確診個案，涉及6宗輸入個案及3宗本地個案，其中3宗本地個案中，有2宗與梅窩Staycation群組相關，衞生防護中心昨稱群組同時亦錄得2宗初步確診個案，亦即今日2宗確診個案。詳情即看【下一頁】

早前確診的第5,332宗個案屬群組最先確診個案，涉及一名26歲文職女子，報稱曾於10月25日至27日期間，與7名朋友到梅窩銀礦灣海景渡假樂園三日兩夜Staycation，同行的一名26歲有線電視男工程人員其後亦告確診；二人27日當晚曾出席大埔圍頭村家庭聚會，期間有打麻雀及唱卡拉OK。

10月27日當晚聚會中，另有3人確診，包括15歲男生(第5,337確診個案)、26歲男子(第5,338確診個案)及24歲青衣IVE男學生(第5,342確診個案)。連同今日新增2宗個案，群組至今已7人確診，當中3人曾參與梅窩Staycation、至少5人出席10月27日晚打麻雀及唱卡拉OK聚會(有2人涉梅窩Staycation)，餘下一人未有參與梅窩Staycation或10月27日聚會，疑屬第二代傳播。

今日新增餘下一宗個案屬輸入個案，涉及一名28歲女外傭，11月3日乘搭AI 314航班從印度抵港，同日出現症狀。至今本港個案累計5,349宗，包括5,348宗確診個案及1宗疑似個案。

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記者：陳正怡