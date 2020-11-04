【天網恢恢】韓女練習生被揭遭性侵後自殺　傳BTS作曲家涉落藥被控罪候查

▲ BTS作曲定涉嫌向女友下藥兼性侵。

韓國媒體昨日爆出一位作曲家兼男歌手因涉偷拍及性侵27歲的女練習生，令女方最終走上輕生的絕路，而女練習生的父親從其手機短訊揭發其惡行，就此提出控告。網民根據媒體的報導作出猜測，指該涉案男歌手疑為樂團秋天假期的作曲人Bobby Chung。

據知韓國警方已對Bobby Chung作出立案，惟他否認所有罪行。

昨晚韓國MBC節目《News Desk》爆料報導，某著名作曲家兼歌手下藥性侵女友兼拍下影片，令女友於今年4月自殺死亡。據報導該女練習生於家中留下遺書，當中寫了一句話：「就算是愛也可能會傷害及痛苦」。

而死者的父親從其手機短訊中發現，女兒跟朋友對話時提及曾遭下藥兼性侵。由於死者的朋友表示曾聽她提及此事，故死者父親報警提出指控。

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▲ 韓國媒體報導女練習生遭下藥性侵案件。

涉案男歌手或犯性暴力罪

報導裡提及警方開始展開調查，以「性暴力犯罪處罰法」及強姦致傷向對某男歌手進行刑事立案，並沒收該男歌手的手機及電腦。

而報導也提到該男歌手兼作曲家，近日曾為偶像組合的專輯擔任製作，打算本月內傳召該男歌手進行調查。

▲ 有指警方已向Bobby Chung提出立案。（網上圖片）

於節目《News Desk》裡，該男歌手的影片及照片雖打了格，不過網民根據資料及相片，猜測或是曾為BTS作曲的音樂人Bobby Chung。

據悉Bobby Chung於接受調查時堅決否認自己有任何犯罪行為，而其代表律師亦稱「是告發者單方面的主張，他無論是在法律、道德方面，都沒有做過需要受到批判的行為。」



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▲ Bobby Chung曾為防彈少年團作曲。（網上圖片）

今年41歲的Bobby Chung畢業於韓國延世大學，他於2009年成立樂團秋天假期，至今已推出四張專輯，近年Bobby Chung轉型擔任作曲，曾為防彈少年團（BTS）及Tomorrow X Together等組合作曲。