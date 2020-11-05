【明星扮靚】傅穎3個月減13磅　飲Smoothie減正餐：有營養且飽肚【內附餐單】

▲ 傅穎去年返港接劇，花了3個月成功減肥。

自去年底返港發展的傅穎（Theresa），今年參演ViuTV劇集《熟女強人》，在劇中與吳千語開展SheShe戀。緊接《熟女強人》後，Theresa推出新歌《我和你的如果》，重新投入香港市場。

傅穎自2013年起事業重心北移，主力在北京發展。今次返港接劇時就為了角色努力減肥，傅穎接受TOPick專訪稱：「之前在北京住，我不下廚，食外賣其實好肥，返港後發現重了很多，接劇後覺得角色應該是瘦，所以就開始減肥。」

鄧麗欣回成長地屯門 重回母校憶校園點滴：很多可貴的回憶

▲ Theresa今次為了拍劇而減肥。（微博圖片）

傅穎研究健康飲食

當時，Theresa體重為53KG，她自言打破了以往所有紀錄，是人生中最肥的時候，所以就開始健身之路及研究健康飲食。

她表示：「最勁時是一星期上4堂健身，不停做。另外教練有餐單讓我跟，不過我真的跟不到，因為白烚食物真的好難食！」

不過為了減肥，Theresa深明飲食配合的重要性，故開始研究健康飲食，並由不下廚到現在成為每天都在IG打卡分享美食的小廚神。

【熟女強人】傅穎曾陷負評旋渦歷低潮 Theresa放下執念破繭成蝶【有片】

▲ Theresa花了3個月由減去13磅。（微博圖片）

她提到每天早上可飲用果醋加檸檬汁，有助腸道蠕動，飲完後會不想吃太多食物。

此外，她亦有選擇飲Smoothie以減少正餐的食量：「因為簡單、有營養，且飽肚。其實Smoothie的熱量不低，但身體吸收的都是好的食物。」

她分享3款Smoothie：

1. 牛油果芒果菠菜Smoothie

牛油果 半個

芒果 一杯

菠菜 2杯

蛋白粉 一勺

燕麥奶 一杯

2. 巧克力香蕉Smoothie

巧克力蛋白粉 2勺

冰凍香蕉 半隻

杏仁醬 一茶匙

杏仁奶 12安士

3. 香蕉菠菜無花果Smoothie

冰凍菠菜 3杯

香蕉 半隻

杏仁醬 一茶匙

杏仁奶 1.5杯

無花果 一個

【明星扮靚】楊柳青林子超合資開健身學校 小青戒一種食物保持苗條身段【內附餐單】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

除以上配搭外，Theresa亦謂Smoothie的材料也不外乎為蛋白粉、好的脂肪（如杏仁醬、花生醬、牛油果、種子）、好的碳水化合物（如香蕉）、蔬菜、水果，配搭無糖的杏仁奶、燕麥奶或椰奶水便可以。

Theresa堅持減肥不能完全戒掉脂肪：「可以選擇一些天然的脂肪，如香蕉與牛油果都可以吃，另外也可選營養補充品如魚油，因為脂肪可改善皮膚及內臟運行與健康。」

▲ Theresa有以運動健身。（Instagram圖片）

【明星扮靚】簡淑兒靠3招塑出鋼條身型 Jessica操肌心得：不可操之過急

不戒食碳水化合物

研究健康飲食後，她更懂為自己選擇合適的食物：「沒有固定的餐單，但學懂應吃甚麼和不應吃甚麼，而且也不會戒碳水化合物，有時會選早餐吃燕麥，完全戒碳水會沒有精神。」

今年初，Theresa靠運動與飲食在3個月內成功減掉6.1KG，現時體重則約為47KG、腰圍25吋，有腹肌的她身形Fit爆：「之前因疫情停到健身室，但每天都在家做最少10分鐘的訓練。」

她亦深信健身會讓人有改變：「做運動後除修身型外，整個人都更有力量與更自信。覺得與其浪費金錢買衣服修飾不同身型，倒不如花錢在自己的身體，因為只要身型線條好看，不論穿上甚麼衣服都會好看。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

記者：陳家瑩

傅穎曾陷負評旋渦歷低潮 Theresa放下執念破繭成蝶【有片】 上一頁