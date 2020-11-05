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【明星扮靚】傅穎3個月減13磅　飲Smoothie減正餐：有營養且飽肚【內附餐單】

娛樂 18:24 2020/11/05

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

傅穎去年返港接劇，花了3個月成功減肥。

自去年底返港發展的傅穎（Theresa），今年參演ViuTV劇集《熟女強人》，在劇中與吳千語開展SheShe戀。緊接《熟女強人》後，Theresa推出新歌《我和你的如果》，重新投入香港市場。

傅穎自2013年起事業重心北移，主力在北京發展。今次返港接劇時就為了角色努力減肥，傅穎接受TOPick專訪稱：「之前在北京住，我不下廚，食外賣其實好肥，返港後發現重了很多，接劇後覺得角色應該是瘦，所以就開始減肥。」

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Theresa今次為了拍劇而減肥。（微博圖片）

傅穎研究健康飲食

當時，Theresa體重為53KG，她自言打破了以往所有紀錄，是人生中最肥的時候，所以就開始健身之路及研究健康飲食。

她表示：「最勁時是一星期上4堂健身，不停做。另外教練有餐單讓我跟，不過我真的跟不到，因為白烚食物真的好難食！」

不過為了減肥，Theresa深明飲食配合的重要性，故開始研究健康飲食，並由不下廚到現在成為每天都在IG打卡分享美食的小廚神。

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Theresa花了3個月由減去13磅。（微博圖片）

她提到每天早上可飲用果醋加檸檬汁，有助腸道蠕動，飲完後會不想吃太多食物。

此外，她亦有選擇飲Smoothie以減少正餐的食量：「因為簡單、有營養，且飽肚。其實Smoothie的熱量不低，但身體吸收的都是好的食物。」

她分享3款Smoothie：

1. 牛油果芒果菠菜Smoothie

  • 牛油果 半個
  • 芒果 一杯
  • 菠菜 2杯
  • 蛋白粉 一勺
  • 燕麥奶 一杯

2. 巧克力香蕉Smoothie

  • 巧克力蛋白粉 2勺
  • 冰凍香蕉 半隻
  • 杏仁醬 一茶匙
  • 杏仁奶 12安士

3. 香蕉菠菜無花果Smoothie

  • 冰凍菠菜 3杯
  • 香蕉 半隻
  • 杏仁醬 一茶匙
  • 杏仁奶 1.5杯
  • 無花果 一個

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除以上配搭外，Theresa亦謂Smoothie的材料也不外乎為蛋白粉、好的脂肪（如杏仁醬、花生醬、牛油果、種子）、好的碳水化合物（如香蕉）、蔬菜、水果，配搭無糖的杏仁奶、燕麥奶或椰奶水便可以。

Theresa堅持減肥不能完全戒掉脂肪：「可以選擇一些天然的脂肪，如香蕉與牛油果都可以吃，另外也可選營養補充品如魚油，因為脂肪可改善皮膚及內臟運行與健康。」

Theresa有以運動健身。（Instagram圖片）

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不戒食碳水化合物

研究健康飲食後，她更懂為自己選擇合適的食物：「沒有固定的餐單，但學懂應吃甚麼和不應吃甚麼，而且也不會戒碳水化合物，有時會選早餐吃燕麥，完全戒碳水會沒有精神。」

今年初，Theresa靠運動與飲食在3個月內成功減掉6.1KG，現時體重則約為47KG、腰圍25吋，有腹肌的她身形Fit爆：「之前因疫情停到健身室，但每天都在家做最少10分鐘的訓練。」

她亦深信健身會讓人有改變：「做運動後除修身型外，整個人都更有力量與更自信。覺得與其浪費金錢買衣服修飾不同身型，倒不如花錢在自己的身體，因為只要身型線條好看，不論穿上甚麼衣服都會好看。」

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記者：陳家瑩

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