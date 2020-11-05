【明星扮靚】傅穎3個月減13磅 飲Smoothie減正餐：有營養且飽肚【內附餐單】
自去年底返港發展的傅穎（Theresa），今年參演ViuTV劇集《熟女強人》，在劇中與吳千語開展SheShe戀。緊接《熟女強人》後，Theresa推出新歌《我和你的如果》，重新投入香港市場。
傅穎自2013年起事業重心北移，主力在北京發展。今次返港接劇時就為了角色努力減肥，傅穎接受TOPick專訪稱：「之前在北京住，我不下廚，食外賣其實好肥，返港後發現重了很多，接劇後覺得角色應該是瘦，所以就開始減肥。」
傅穎研究健康飲食
當時，Theresa體重為53KG，她自言打破了以往所有紀錄，是人生中最肥的時候，所以就開始健身之路及研究健康飲食。
她表示：「最勁時是一星期上4堂健身，不停做。另外教練有餐單讓我跟，不過我真的跟不到，因為白烚食物真的好難食！」
不過為了減肥，Theresa深明飲食配合的重要性，故開始研究健康飲食，並由不下廚到現在成為每天都在IG打卡分享美食的小廚神。
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她提到每天早上可飲用果醋加檸檬汁，有助腸道蠕動，飲完後會不想吃太多食物。
此外，她亦有選擇飲Smoothie以減少正餐的食量：「因為簡單、有營養，且飽肚。其實Smoothie的熱量不低，但身體吸收的都是好的食物。」
她分享3款Smoothie：
1. 牛油果芒果菠菜Smoothie
- 牛油果 半個
- 芒果 一杯
- 菠菜 2杯
- 蛋白粉 一勺
- 燕麥奶 一杯
2. 巧克力香蕉Smoothie
- 巧克力蛋白粉 2勺
- 冰凍香蕉 半隻
- 杏仁醬 一茶匙
- 杏仁奶 12安士
3. 香蕉菠菜無花果Smoothie
- 冰凍菠菜 3杯
- 香蕉 半隻
- 杏仁醬 一茶匙
- 杏仁奶 1.5杯
- 無花果 一個
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除以上配搭外，Theresa亦謂Smoothie的材料也不外乎為蛋白粉、好的脂肪（如杏仁醬、花生醬、牛油果、種子）、好的碳水化合物（如香蕉）、蔬菜、水果，配搭無糖的杏仁奶、燕麥奶或椰奶水便可以。
Theresa堅持減肥不能完全戒掉脂肪：「可以選擇一些天然的脂肪，如香蕉與牛油果都可以吃，另外也可選營養補充品如魚油，因為脂肪可改善皮膚及內臟運行與健康。」
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不戒食碳水化合物
研究健康飲食後，她更懂為自己選擇合適的食物：「沒有固定的餐單，但學懂應吃甚麼和不應吃甚麼，而且也不會戒碳水化合物，有時會選早餐吃燕麥，完全戒碳水會沒有精神。」
今年初，Theresa靠運動與飲食在3個月內成功減掉6.1KG，現時體重則約為47KG、腰圍25吋，有腹肌的她身形Fit爆：「之前因疫情停到健身室，但每天都在家做最少10分鐘的訓練。」
她亦深信健身會讓人有改變：「做運動後除修身型外，整個人都更有力量與更自信。覺得與其浪費金錢買衣服修飾不同身型，倒不如花錢在自己的身體，因為只要身型線條好看，不論穿上甚麼衣服都會好看。」
記者：陳家瑩
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