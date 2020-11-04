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【國泰裁員】國泰勞資代表聯同勞工處三方會議　工會會後指公司寸步不讓

社會 13:56 2020/11/04

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（經濟日報資料圖片）

國泰航空早前要求獲留任員工簽署新合約，期限將於今日屆滿，不簽約員工會視作被解僱。國泰空中服務員工會與國泰管理層及勞工處舉行三方會議，要求延長簽新約期限至最少1個月。工會主席王思敏會後形容公司態度強硬，今日仍是簽約限期，工會下午會與機師工會開會商討合作事宜。

國泰空中服務員工會今日早上與國泰代表、勞工處舉行三方會面，國泰機艙服務部總經理毛潔瓊等亦有出席。工會主席王思敏於會後見傳媒表示，工會於會上提出4個訴求，包括延遲簽新約限期及統一過渡期津貼，惟國泰都寸步不讓，今日仍是簽約限期。

至於工會亦要求每年檢視合約一次，不簽新約的員工應當裁員處理而非解僱，工會引述國泰回應指，會再作商討及聽取法律意見。 工會內務副主席孫德妍指，國泰出席會議是有「行多一步」，但整體態度強硬，對此感到失望，希望管理層認真考慮工會要求。

王思敏續指，勞工處在會議中作為主持人，釐清勞資雙方並無好大衝突，公司希望員工快些簽約，工會則希望清楚情況後才簽約。工會理事仍未簽新約，下午會再與香港航空機組人員協會開會商討合作。

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責任編輯：陳正怡

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