【生死教育】幼稚園老師轉職殯葬禮儀師　百無禁忌為先人潔體化粧送最後一程

▲ 從幼師轉職殯葬禮儀師，浩茵在每個個案都有新事物要學，她也百無禁忌、用心去做，更覺得有趣。

本來是喜迎新生命到來，陪他們學習與成長的幼稚園老師，林浩茵搖身一變，變成伴先人走完生命最後一段路的殯葬禮儀師。

盼添個人化元素 做貼心喪禮盛載情感

做了幼稚園老師十多年，去年機緣巧合下認識現在的老闆，便先以兼職形式入行，重新燃起當年對殯葬業的好奇。

喪禮中會否可以加多些先人開心的相片，或生前的影片，製成Powerpoint？如他喜歡唱歌，我們可以播他的歌嗎？我覺得，這些細節可使人憶起更多與先人美好的回憶，是種重溫，也有窩心的感覺。

人生首次化粧 對象是先人

女孩子大多貪靚，但浩茵向來無化粧習慣，她第一次化全粧，就是為先人做。「揭開絲單，見到先人的第一刻是緊張的。」老闆當日突然說要潔體、化粧，之前從未試過，隨即開始戴手套工作，急得連驚也無時間。

個腦不斷回憶師傅點教，要用甚麼粉、顏色，何時要上胭脂，條眉要點化。衣服要穿得整齊、掃平掃順，有甚麼技巧，好多事要顧及，那時只想做好。

入房潔體、化粧，房內只得浩茵與先人二人，剩下的就是冷氣寒風和遺體味道。浩茵指入房後會跟先人說話，每個步驟都會講出聲：「我是來幫你的，我都好想你開開心心、一路好走。現在幫你化粧，因為今晚會有好多親朋戚友來探你、見你最後一面，希望你以最美的一面出現。」

感覺像為先人人生最後一件事劃上完美句號，透過自己的努力為他付出，這些都是浩茵想做的。試過有一次化完粧，家人看過後就向浩茵道謝，令她感受好深。

他跟我說：『我們好滿意，謝謝你。她（先人）生前好鍾意靚，你化得好好，我猜她會好開心。』嘩，一聽完，我就匿埋喊。

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聽家屬分享感觸落淚 反思生命意義

縱使與客人互不相識，但每次在喪禮中聽到家屬分享，體會到當中深厚的感情與連結，浩茵也會相當感觸。「有些人會出來說先人的生平、對他的感受，那段話我每次聽都會哭。尤其是當面對爸爸離世，女兒談及爸爸從小至大教了她甚麼、生前一起去旅行等，總會喊到我死，因我與爸爸關係好好。」

試過哭到有家屬遞紙巾給她，反跟她說保重。浩茵笑言這是不專業的表現，仍需學習控制情緒，但有這些情緒並沒有錯，也會使她思考生命。

有次為20多歲的女生辦喪禮，弟弟臨按鍵送她火化前說的一番話，也令浩茵按捺不住淚水。而喪禮總是充斥着遺憾、不捨等愁緒，面對如此濃烈的情感，浩茵選擇再踏前一步，除統籌流程之外更會安慰家屬。

弟弟跟姐姐說：『你一路好走，我會照顧媽媽。謝謝你做了我第一個朋友，我還記得小時候跟你一起玩，你是我第一個，也是最好的玩伴。』聽畢，我又忍不住哭。

她補充：「我跟弟弟說他好勇敢，我為他感到驕傲，也跟他們說要保重，我會繼續送上祝福；見到媽媽不開心，她的女兒已不能再抱她了，但我可以抱抱她。我好開心能為其女兒完整穿一套靚衫、化一個靚粧，見證她美美的完成這個活動。」即使辦完喪禮，浩茵有時亦會問候家屬，關心他們的情緒。

▲ 曾與爸爸討論喪禮事項，浩茵指不敢想像若籌辦對象為親人、朋友會怎樣，當然希望可自己一手包辦，想做到自己和爸爸心中想像的畫面，但情緒則未必處理到。（被訪者提供）

熱愛工作的正面禮儀師

以往對禮儀師的印象，總是比較嚴肅寡言，默默在旁做足每個工序。浩茵則比較活潑、愛說話，散發一種正能量。每個個案都有新事物要學，她也百無禁忌、用心去做，更覺得有趣。

人生畢業禮總提醒著愛

朋友對浩茵的工作甚感興趣，常常問她儀式做法、經歷過的事。或許在現時的社會風氣下，喪禮細節、生死等話題仍然有點禁忌，故有疑問、好奇，都無法求解，浩茵於是把自己工作的經歷、體會寫下，開設「人生畢業禮」專頁，盼一改這些既定印象，也讓人在這場人生畢業禮中感受到有愛、正面的感覺。

不少人都覺得長期在如此難過的環境工作，會令人變得負面，浩茵卻說：

世界上一定會發生這些事，如果平時你不去聽、不去想，其實只是逃避了而已。聽得多、想得多就知道，其實現在人生還未完，完了才灰吧。 雖然我不知道生命還有多少日，可走到幾時，但我可以努力做好，多些找家人、氹吓身邊人，令他們開心點。

記者：吳霆俊