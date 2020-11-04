【嬰兒游泳】戴頸圈水泡浴缸游泳10分鐘　滿月女嬰被頸圈勒緊窒息亡

▲ 滿月女嬰戴頸圈水泡在浴缸游泳10分鐘，因頸圈太緊最終窒息亡。

近年不少家長讓初生嬰兒游泳，體驗水中樂趣，但嬰兒游泳安全成疑。內地一名媽媽讓剛滿月的女兒戴上頸圈水泡，在家中浴缸游泳約10分鐘，怎料頸圈太緊女嬰最終窒息亡，事件引起大眾討論，嬰兒戴頸圈水泡游泳是否安全。

游泳後表現不尋常

據內地傳媒報道，來自湖南省株洲一名僅出生30天的女嬰圓圓（化名），在10月31日被送往湖南省兒童醫院進行急救。據知剛滿月的圓圓一直由媽媽和嫲嫲照顧，事發當天媽媽和嫲嫲讓她戴著頸圈水泡，在家裡的浴缸游泳。

在圓圓游泳期間，媽媽和嫲嫲沒有時刻留意，直至圓圓游了10多分鐘後，媽媽才把女兒抱出浴缸。媽媽為圓圓解開頸圈水泡後，發現她比平常乖巧安靜，又沒有吵鬧，可是還是不以為意。

兩小時後才發現有異

兩小時後，圓圓的爸爸回家想逗女兒玩，見到她沒有任何反應，而且臉色蒼白，深知不妙立即送她到醫院。

湖南省兒童醫院醫生宋宇雷表示，圓圓的父母未有及時發現，女嬰送院時情況已很危急，渾身無力，甚至哭不出聲音。經檢查後發現她被頸圈水泡勒得太久窒息，也導致多個器官受損，搶救無效，父母只能無奈放棄治療。

宋醫生指不建議初生嬰兒戴頸圈水泡游泳，認為非常不安全，像圓圓般的嬰幼兒骨骼與運動神經協調能力尚未成熟，戴著頸圈水泡容易勒頸，引起窒息。他提醒家長，如果讓小朋友在家裡游泳，應時刻留意孩子的情況，同時建議不宜讓孩子自行游泳太久。

消委會︰頸圈太緊或迫壓嬰兒氣管

消委會於今年6月測試了市面上22款兒童水上用品，包括4款嬰兒游泳頸圈。消委會提醒使用頸圈時須特別小心，若頸圈太大或太鬆，有機會在使用時鬆脫，令嬰兒遇溺。

相反若頸圈太緊，則可能迫壓嬰兒脆弱的氣管，使嬰兒呼吸困難，甚至壓到嬰兒頸上的頸動脈竇，或會引致心率減慢及血壓下降，嚴重者甚至會造成休克。

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責任編輯︰王明芳