【開心速遞】林凱恩母女檔挑戰大東山　《愛回家》Bonnie行6小時賞芒草打卡【附行山路線】

▲ 林凱恩跟媽媽一齊行山。

《愛‧回家之開心速遞》林凱恩（Iris）一向孝順，日前林凱恩在休息日，跟母親一同行大東山，母女齊齊在秋日上山賞芒草，Iris更行足6小時，雖然辛苦，卻感到身心舒暢。

林凱恩在IG發布多張大東山靚相，她又跟媽媽跟芒草合照，背後原來行足6個鐘，她留言要要休息足6日才可以回氣。

林凱恩寫道：「像這次的旅程一樣，走了6小時，很瘋狂，當認為很累的時候，走着看着感受着四周一又突然安全地到達了#大東山成功解鎖 #想讓你知道這世界有多美💕 #行咗6個鐘要休息番6日#感恩」

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▲ 林凱恩於大東山留影。（取自IG）

林凱恩又表示，行大東山令她想起電影《天下無雙》的對白：「我們只是俗世間的一粒微塵，天地這麼大。一個深呼吸，就什麼煩惱都沒有了。當你還在糾結不開心的事情上，其實你已經浪費了能夠開心的時間。」

▲ 兩母女一同合照。（取自IG）

林凱恩在IG分享，她由伯公坳起步，行上打卡景點大東山，再到達爛頭營賞芒草遍野景色。之後沿鳳凰徑，經過雙東坳，落到南山，最後搭巴士離開。全段路程約7公里，行了6小時。

另外，跟林凱恩同行相信還有郭嘉文，但二人未有放上合照，但在郭嘉文IG就有林凱恩的行山相。

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陳奕迅曾在大東山拍封面照

近年大熱行山景點大東山，高869米，是香港第3高峰，山頂一帶長滿芒草，故吸引不少行山人士打卡。

除芒草，大東山「跳板石」亦深受歡迎，吸引很多遊人拍照，另外大東山及二東山之間的山坡上，還有爛頭營的小屋。

▲ 林凱恩在行山不忘自拍。（取自IG）

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據旅發局官方資料，大東山每到秋天就滿山佈滿芒草，是文青至愛的打卡地點，亦是看日出、日落的好去處。不過大東山海拔869公尺，很多上坡路及石階，並不輕鬆，行山前要做足準備。

陳奕迅曾在大東山拍攝《Taste the Atmosphere》唱片封面，一度令不少行山友在此取景，曾被網民封為「陳奕迅山」。

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建議路線：伯公坳 >鳳凰徑 >大東山 >爛頭營、二東山、南山 >鹿地塘更樓 >梅窩

長度：約9公里

時間：4.5小時

難度：困難，前半段的山路多是上坡路，後段要沿著長長石階下山

交通：東涌站B出口搭3M、11或23號巴士至伯公坳站