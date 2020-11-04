  • 24°C
香港時間 : 20201104日 (週三) 17:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】林凱恩母女檔挑戰大東山　《愛回家》Bonnie行6小時賞芒草打卡【附行山路線】

娛樂 15:34 2020/11/04

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

林凱恩跟媽媽一齊行山。

《愛‧回家之開心速遞》林凱恩（Iris）一向孝順，日前林凱恩在休息日，跟母親一同行大東山，母女齊齊在秋日上山賞芒草，Iris更行足6小時，雖然辛苦，卻感到身心舒暢。

林凱恩在IG發布多張大東山靚相，她又跟媽媽跟芒草合照，背後原來行足6個鐘，她留言要要休息足6日才可以回氣。

林凱恩寫道：「像這次的旅程一樣，走了6小時，很瘋狂，當認為很累的時候，走着看着感受着四周一又突然安全地到達了#大東山成功解鎖 #想讓你知道這世界有多美💕 #行咗6個鐘要休息番6日#感恩」 

【開心速遞】《愛回家》阮政峰與長髮文青新歡郊遊　舊愛林凱恩大方送祝福

林凱恩於大東山留影。（取自IG）

林凱恩又表示，行大東山令她想起電影《天下無雙》的對白：「我們只是俗世間的一粒微塵，天地這麼大。一個深呼吸，就什麼煩惱都沒有了。當你還在糾結不開心的事情上，其實你已經浪費了能夠開心的時間。」

兩母女一同合照。（取自IG）

林凱恩在IG分享，她由伯公坳起步，行上打卡景點大東山，再到達爛頭營賞芒草遍野景色。之後沿鳳凰徑，經過雙東坳，落到南山，最後搭巴士離開。全段路程約7公里，行了6小時。

另外，跟林凱恩同行相信還有郭嘉文，但二人未有放上合照，但在郭嘉文IG就有林凱恩的行山相。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

陳奕迅曾在大東山拍封面照

近年大熱行山景點大東山，高869米，是香港第3高峰，山頂一帶長滿芒草，故吸引不少行山人士打卡。

除芒草，大東山「跳板石」亦深受歡迎，吸引很多遊人拍照，另外大東山及二東山之間的山坡上，還有爛頭營的小屋。

林凱恩在行山不忘自拍。（取自IG）

【她她她的少女時代】林凱恩健康性感震撼宅男　派福利貼泳衣照：日後有更多驚喜【有片】

據旅發局官方資料，大東山每到秋天就滿山佈滿芒草，是文青至愛的打卡地點，亦是看日出、日落的好去處。不過大東山海拔869公尺，很多上坡路及石階，並不輕鬆，行山前要做足準備。

陳奕迅曾在大東山拍攝《Taste the Atmosphere》唱片封面，一度令不少行山友在此取景，曾被網民封為「陳奕迅山」。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

建議路線：伯公坳 >鳳凰徑 >大東山 >爛頭營、二東山、南山 >鹿地塘更樓 >梅窩

長度：約9公里

時間：4.5小時

難度：困難，前半段的山路多是上坡路，後段要沿著長長石階下山

交通：東涌站B出口搭3M、11或23號巴士至伯公坳站

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【山系KOL】朱智賢行山拍片試做YouTuber　借山路比喻人生：關關難過關關過【有片】
13:01 2020/10/13
【山系KOL】朱智賢行山拍片試做YouTuber　借山路比喻人生：關關難過關關過【有片】
【發哥行山】跟周潤發劉嘉玲行麥理浩徑　拆解10條行山路綫捕獲發哥
19:29 2020/06/19
【發哥行山】跟周潤發劉嘉玲行麥理浩徑　拆解10條行山路綫捕獲發哥
【周末好去處】秋日限定大帽山狗尾草形成金黃草海　毛茸茸隨風搖曳極可愛【內附路線】
18:01 2020/10/29
【周末好去處】秋日限定大帽山狗尾草形成金黃草海　毛茸茸隨風搖曳極可愛【內附路線】
開心速遞 林凱恩 郭嘉文 陳奕迅 娛樂人物職業 演員 行山 TVB 東涌

最高瀏覽

【鄭何聯婚】何雁詩父親是物流大亨身家雄厚　鄭俊弘結婚榮升6億駙馬
10:52 2020/11/03
【鄭何聯婚】何雁詩父親是物流大亨身家雄厚　鄭俊弘結婚榮升6億駙馬
【木棘証人】TVB綠葉王身兼職裝修養家　趙樂賢由自卑到自信：我不是做賊
15:10 2020/11/01
【木棘証人】TVB綠葉王身兼職裝修養家　趙樂賢由自卑到自信：我不是做賊
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你
15:31 2020/11/02
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你