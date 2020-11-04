【暴動案】游泳教練涉旺角縱火　指遭警員以胞弟威脅被迫招認

▲ 被告陳舜堯否認於2016年在旺角縱火，案件今於區域法院續審。（經濟日報資料圖片）

2016年農曆年初二旺角暴亂，32歲游泳教練涉將橫額放進燃燒的垃圾桶內，他否認縱火罪，案件今（4日）於區域法院續審。辯方挑戰被告警誡供詞自願性，被告於案中案出庭自辯指曾遭警員恐嚇，要求他承認曾燒毀橫額，又指搜屋時遭警員威脅，他擔心胞弟會被插贓嫁禍。案件今午續審。

被告陳舜堯（32歲）報稱游泳教練，否認1項縱火罪。控罪指，被告於2016年2月9日用火損壞屬於中國香港體操總會的1塊橫額

控方早前在開案陳詞指，被告警誡下承認犯案。辯方則挑戰被告警誡供詞的自願性，法庭以案中案形式處理。

控方早前傳召了2名當時偵緝警員及警長作供，被告今就出庭自辯。

被告陳舜堯供稱，2016年8月18日早上，當他出外買早餐時，在住所附近商場的天橋被兩人捉住，兩人分別從後一左一右地捉住他的手臂，他當時一度以為兩人是黑社會，曾問對方是否「點錯相」，他事後得知兩人為警員。

陳續供稱，他其後遭對方拉到屋苑對面停車場附近，被5名人士圍著他，其中1名肥胖男子向他表明警員身份，並問他初一時做了甚麼，要求他承認案發當日曾燒毀橫額，該男子曾說到「你無掟磚，我唔會屈你，乖乖地認咗燒Banner(橫額)佢」；該名男子即警長梁永強。陳指梁曾說「你唔想我打你先至認吖嘛」，又著他在1名警員的記事冊上簽名，及交出身份證和電話。

陳又供稱，當時沒有警員向他作出警誡，其後他被帶到住所搜查，有警員曾向他指「果個係咪你細佬呀，乖乖地聽話，唔搞你細佬」，並著他自行拿出初一時所身穿的衣物，他遂拿出1件紅黑色外套及1件藍色衛衣。陳又指他當時擔心警員會插贓嫁禍給他弟弟。

陳又指，他其後被帶到秀茂坪警署，梁帶他到錄影會面室旁的1個房間，並給了他1份三文治和奶茶，梁指他上午表現合作，所以給他1份早餐，梁又向他表示燒毀橫額不嚴重，可以簽保守行為了事。

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記者：王仁昌