黃建東被林德信搞喊　齊Jam洗腦廣告歌【有片】

▲ 黃建東俾林德信齊jam洗腦廣告歌。

藝人黃建東 (東東) 獲林德信 (Alex) 邀請上其網上節目 Bloop Bloop Bloop擔任嘉賓傾偈以及唱歌彈琴，黃建東 (東東) 表示一直很欣賞Alex。

東東表示：「他很勤力百足一般多爪，唱歌拍戲教瑜伽仲搞自己節目，而且佢首廣告歌又那麼hit，所以今次第一次合作當然要合唱一下。另外，由細到大都是林子祥粉絲，每次聽《千億個夜晚》尤其感動。」

▲ 東東表示一直很欣賞Alex。

黃建東續指：「想起當年在美國留學孤伶伶一個人單打獨鬥面對無數個夜晚，所以今次上來想將『林uncle』首歌送給大家。」

東東笑言在 Alex面前可以稱呼偶像阿Lam做 uncle，忽然間感覺同偶像距離拉近了好多。

另一邊廂 Alex話東東是第一個上節目的嘉賓要求 jam歌和玩音樂，從而發現他內心充滿很多故事：「平日大家見到嘅東東都係以搞笑和喜劇為主，但原來嗰個只係佢表面。

▲ 東東表示一直很欣賞Alex。

Alex表示：「今次同佢傾偈聽佢彈琴唱歌先發現原來佢裏面有很多層次，係一個好有才華同諗法嘅藝人。聽了他佢分享以前留學經歷，以及《千億個夜晚》對他的意義後好感觸，很欣賞他好容易打開自己流露最真摯的感情，令大家很快熟絡了很多，會繼續尋找機會與東東一齊合作。」

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