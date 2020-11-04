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【期間限定】KFC推炸雞薄餅Chizza薄餅雞　香脆雞粒配馬鈴薯蓉新口感

休閒消費 15:14 2020/11/04

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

KFC將炸雞Crossover Pizza而變成極邪惡Chizza薄餅雞。

KFC又有新搞作，居然將炸雞Crossover Pizza而變成極邪惡Chizza薄餅雞，將炸雞變成批底！同場加映香脆雞粒配馬鈴薯蓉及KFC秘製醬汁，一啖一粒，滋味滿Fun。

驚喜登場的Chizza薄餅雞（單價：普通$42起 /大$78起）特選香脆肉嫩的KFC炸雞扒，搭配上濃郁芝士、菠蘿、粟米和酸甜番茄醬等餡料，極邪惡大滿足。套餐可跟汽水。（普通套餐跟一杯汽水：$46起 / 大套餐跟兩杯汽水：$84起）。

香脆雞粒（單價：$12；套餐加配價$10）好滋味。（相片：店家提供）

另一款不能錯過的小食還有香脆雞粒（單價：$12；套餐加配價$10）。每份香脆雞粒也配上KFC秘製醬汁，香濃惹味。香港KFC更新增別注版——香脆雞粒配薯蓉（單價：$18；套餐加配價$14），脆卜卜雞粒搭配幼滑薯蓉，帶來意想不到的味蕾衝擊。

香脆雞粒配薯蓉（單價：$18；套餐加配價$14），帶來味蕾衝擊。（相片：店家提供）

香脆雞粒將於香港及澳門全線KFC分店上午11時後供應（青衣城、將軍澳Popcorn II及又一城分店除外）。

而薄餅雞於以下指定KFC分店上午11時後有售：

香港區：
金鐘夏愨道18號海富中心地下42-68號A舖
銅鑼灣波斯富街29號及軒尼詩道479-481號東南大廈地下至二樓A1號舖  
炮台山英皇道147-151號1樓
筲箕灣道283號地下1號舖
中環德輔道中127-131號有餘貿易中心1樓
柴灣新翠商場322-323號舖
鴨脷洲利東邨道5號利東邨利東邨商場一期地下101號舖 
香港仔利港中心2樓209號舖

九龍區：
紅磡黃埔花園11期聚寶坊B3舖
觀塘觀塘道418號創紀之城5期apm 2樓L2-1號舖
油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場1樓103號舖
長沙灣道833號長沙灣廣場2樓212-215號舖
牛頭角道77號淘大商場第一期地下G92-95號舖
寧遠街9號越秀廣場1樓119號舖
藍田啓田道50號啓田商場2樓219A, 219B, 220 & 221號舖
九龍灣德福廣場2期6樓618號舖
觀塘秀明道1號秀茂坪商場1樓114號舖

新界區：
元朗青山公路68-76號榮光大廈地下7號舖及1樓
粉嶺車站路18號粉嶺名都廣場第二層27A號舖
將軍澳新都城中心二期商場2樓2057-59號舖
荃灣荃華街3號悅來酒店悅來坊地庫B106-107號舖
葵涌榮芳路9號恒景商場地下G06-07號舖
東涌逸東邨逸東街8號逸東商場地下17號舖
元朗天水圍天澤邨天澤商場2樓213A號舖
沙田沙田中心3樓26C, 26D及27號舖
大埔安邦路大埔超級城501-504號舖
沙田鞍祿街18號新港城中心2樓2107舖
沙田禾輋廣場地下R15-16

記者：陸明敏

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