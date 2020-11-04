議員憂屯赤隧道公路致連接迴旋處擠塞　蘇偉文：將有多項設計減車流

▲ （經濟日報資料圖片）

連接屯門西至港珠澳大橋香港口岸的屯門至赤鱲角連接路最快今年底竣工。署理運房局局長蘇偉文稱，連接路建造工程已大致完成，料最快今年底通車；又指路政署於工程設計階段已考慮到龍富路及龍門路的迴旋處及相關道路預期交通流量，擬設專用左轉行車線，減低使用屯赤連接路進入迴旋處的車流。

署理運房局局長蘇偉文書面回覆立法會議員周浩鼎提問，指出全長約9公里的屯門至赤鱲角連接路，隧道、高架道路及行政大樓建造工程已大致完成，預計最快於今年年底通車，將提供一條新的策略性道路連接新界西北、港珠澳大橋、北大嶼山和香港國際機場。

被問及屯赤北路通車後，連接龍富路及龍門路的迴旋處車流量會大增，致車輛爭路及嚴重交通擠塞的情況，蘇偉文解釋，路政署於工程設計階段，已考慮到迴旋處及相關道路預期的交通流量，參照《運輸策劃及設計手冊》設計，包括提供足夠行車道，並設置專用左轉行車線，減低使用屯赤連接路進入迴旋處的車流。

他強調，有關道路開放給公眾使用前，路政署已就整項道路工程進行獨立道路安全審核，並已落實審核後的相關建議；政府亦會透過短片教導駕駛人士使用屯門至赤鱲角北面連接路行車路線及路口位置等，讓駕駛者預先熟習路線，運輸署亦會密切留意通車後的交通情況。

至於屯門西的沿海發展重新規劃及進行研究，蘇偉文稱政府需要檢視區內未來的主要幹道及其他連接道路的規劃，預計有關檢視工作將最快於今年年底前有初步結果；政府會綜合考慮有關研究及屯門西繞道勘測研究的結果，並會適時諮詢相關區議會及持份者。

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責任編輯：陳正怡