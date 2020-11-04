香港觀鳥會調查發現闊原野雀鳥分布範圍縮窄　籲各界加強保育生境

▲ 香港觀鳥會高級研究專員彭俊超(左) 及 香港觀鳥會高級研究經理余日東。(受訪者提供)

本港土地變化影響雀鳥生存環境。香港觀鳥會今(4日)公布「香港鳥類分布調查」，比較及分析過去近30年的鳥類分布結果。結果顯示，分布下跌的鳥類中，超過七成為棲於農地及近郊荒地的雀鳥，其中以往市面常見的喜鵲的分布範圍下跌約六成，山斑鳩更大跌八成。觀鳥會認為過去30年間本港開闊原野的環境遭受破壞，不再適合鳥類棲息，促加強保育。

整項調查計劃於2016至2019年期間進行，將全港分為1583個一平方公里的調查方格，共招募超過120名調查員於繁殖季(3至7月)及冬季(12至2月)作調查，記錄調查方格內所見或聽到的鳥種及數量，同時將數據與1993至1996年及2001至2005年的同類調查作比較，了解繁殖鳥類在香港的分布及繁殖情況。

整個調查共錄得 281 個鳥種,當中 240 種於冬季記錄,226 種在繁殖季記錄。調查發現在港分布最廣泛的鳥類包括白頭鵯、紅耳鵯、暗綠繡眼鳥(俗稱相思)及長尾縫葉鶯。調查結果亦發現冬季及繁殖季各有十多種雀鳥的分布，在過去近三十年間變得更廣泛，當中有逾 65%為林鳥，其中金頭縫葉鶯的分布擴展近 19 倍，而赤紅山椒鳥及紅頭穗鶥的分布增幅亦超過4倍。

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高級研究經理余日東解釋，結果反映政府保育樹林的工作「越做越好」，因此過去30年間本地樹林變得多樣化，亦有更多草坡或灌木叢演替成森林，增加適合林鳥棲息的生態環境。

不過他又指，近30年間，本港開闊原野的生境大幅減少或受到遭受不同程度的破壞，包括鄉郊地區住屋增加、農地建設或至改建、非法傾倒及疏於打理農地以致植被越長越高，均使不再適合鳥類棲息。余日東表示，住屋短缺令鄉郊地區出現村屋甚至多層住宅，惟城市規劃未有考慮到鳥類棲息，希望未來規劃可根據是次調查所提供的資料作出協調。

香港觀鳥會助理保育經理胡明川表示，農地、低地草坡、近郊荒地等開闊原野的生境大多沒受到郊野公園條例保護，保育價值亦經常被認為較其他生境低，以致沒有得到充分的重視和保護，加上其開闊平坦的特點，讓它常常成為破壞和開發的頭號對象，呼籲社會各界必須加強保育此類生境。

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記者：洪芷晴