立法會因法定人數不足流會　民主派3小時內7次要求點人數

▲ 立法會因法定人數不足流會。（梁偉榮攝）

立法會今日（4日）舉行會議，民主黨林卓廷下午近2時要求點算法定人數，但傳召鐘醒響起15分鐘，會議廳內只有34人，差1人才夠法定人數，最終流會，是第六屆立法會延任以來第3次流會。

流會一刻，會議廳內只有34名議員，當中非建制派僅民主黨林卓廷在會議廳，其餘均為建制派議員，民建聯柯創盛和批發及零售界議員邵家輝傳召鐘聲停止時衝入會議廳，仍不夠法定人數。

民主派由上午11點開始，共7次提出點算法定人數，流會前，立法會議員何君堯讀就提升國民意識的活動和措施進行質詢，何君堯讀完問題後，許智峯即要求點人數。會議重新開始後，何君堯要求重新計時，代主席李慧琼指沒有先例，僅讓何重新讀一次質詢內容，林卓廷不滿，在何君堯未讀完時，要求點人數，稱「希望讓更多議員見識何議員風采。」

由於民主派大約隔半小時就點一次人數，最後一次更僅相隔20分鐘，邵家輝稱，自己一份午餐分三次都未吃完。

主席梁君彥根據《議事規則》，於流會後約15分鐘，通知議員下午3時15分復會。

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記者：林曉君