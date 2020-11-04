輕度智障清潔工認藏汽油彈囚8個月 上訴得直獲判即時釋放

▲ 輕度智障清潔工承認藏汽油彈判囚8個月，今向高等法院提出上訴得直，獲判即時獲釋刑期。(經濟日報資料圖片)

32歲輕度智障清潔工涉於今年初在屯門藏有汽油彈，早前承認在公眾地方管有攻擊性武器罪名，被判監8個月，准保釋候上訴。清潔工今(4日)向高等法院就判刑申請上訴，質疑原審裁判官沒有考慮其輕度智障因素，以及判刑起點過高。法官聽取雙方陳詞後裁定上訴得直，基於清潔工曾被還押4個半月，判以即時釋放刑期。

上訴人李啟發，代表律師指原審裁判官於判刑時未有考慮被告屬輕度智障人士，以及服刑時會否因而有額外負擔，裁判官未有考慮有關求情因素，以及以12個月為判刑起點過重。

代表律師指，上訴人於判刑前被還押4個半月，期間曾受欺凌及恐嚇，最終獲安排調倉。代表律師又指，即使上訴人獲單獨囚禁，亦因其個人情況，與其他人接觸時仍須監管及教育，基於其缺憾而被關押，裁判官於判刑時應作出相關考慮。

代表律師指，上訴人的智商猶如11至12歲兒童，與其他囚友互動時衍生一定問題，加上其社交及判斷能力有限。上訴人於判刑後獲保釋候上訴，期間獲安排居住於家舍，以及就社交及判斷力等方面接受輔導。上訴人曾向心理學家表示案發時只是扮示威者，被截查的地方亦沒有集會及示威事件發生。

法官則指上訴人自製有關物品並非沒有殺傷力，以通渠水淋潑他人亦會造成傷害。原審裁判官指上訴人有意圖以這些物品毀壞物件，亦非指上訴人有意圖傷人。

律政司一方則認為上訴人即使不在示威現場，並不代表案情不嚴重，上訴人亦非不知道所持物品不會造成爆炸，因他曾表示「驚爆炸所以拎出街」。

法官指上訴人正接受輔導及更生，若法庭拒絕申請，或會打斷其更生。法官最終裁定上訴得直，因其已被還押4個半月，故判處即時獲釋，稍後頒下書面判決。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林育慧