【公園棄屍】23歲狠母機場廁所誕女嬰　疑塞紙巾入口親手掐斃埋屍公園

▲ 23歲狠母機場廁所誕女嬰，疑塞紙巾入口親手掐斃埋屍公園。

日本一名23歲狠心媽媽涉嫌因遺棄嬰兒被捕。她被指去年在羽田機場廁所誕下女嬰，其後將女嬰埋在公園泥土後離去。在公園遊玩的小朋友發現女嬰屍體，當時屍體全身赤裸、仍有臍帶、口中被塞了紙巾。

據日本媒體報道，涉案23歲女子北井小由里於去年11月為由神戶乘坐飛機前往東京求職，到達羽田機後開始胎動並在機場廁所誕下女嬰，然後將其掐斃。她將女嬰放進一個袋子中，前往港區東新橋公園，並將屍體埋在公園的泥土內。

女嬰屍體被發現時全身赤裸、連有臍帶，大部分身體被埋在泥土內，頭部的右側和手臂的一部分外露於泥土，而口中被塞了紙巾。

北井小由里作供時聲稱，分娩後用紙巾塞住女嬰的口，但仍然止不住她的哭泣聲，所以掐著她的頸部。當地有關部門表示，女嬰的死亡原因相信是呼吸道阻塞引致窒息。

北井小由里又稱，懷孕後沒有告訴任何人，更向母親表示自己在醫院接受檢查，沒有懷孕。女子目前已被拘捕，警方將循謀殺方向調查案件。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣