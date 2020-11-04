【新冠肺炎】食環署聯同檢測承辦商周五起主動聯絡酒吧酒館加強檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，食環署今日(4日)表示，本周五起將聯同檢測承辦商「Prenetics Limited」，主動聯絡酒吧及酒館營辦人安排檢測服務；檢測承辦商會向酒吧及酒館營辦人派發樣本瓶，以供員工採集深喉唾液樣本，隨後1至2日收回樣本檢測，以提升酒吧及酒館特定群組的檢測參與率。

食環署指，自10月1日至今，檢測承辦商「Prenetics Limited」已向逾420間酒吧，及酒館派發超過8300個樣本瓶，並已收回約5400個樣本作檢測。

署方上周與多名酒吧及酒館業界代表溝通會面，各方理解對關鍵控制點採取有效的防疫措施可有效減低疫情傳播風險，業界代表承諾會配合署方為酒吧及酒館員工提供的病毒檢測服務。

檢測承辦商「Prenetics Limited」將會本周五（6日）起連續2個星期，主動到訪各酒吧及酒館進行相關工作，提供一站式收集樣本及檢測服務。檢測承辦商會向酒吧及酒館營辦人派發樣本瓶，以供員工採集深喉唾液樣本，並會於隨後1至2日收回樣本進行檢測。酒吧及酒館營辦人如有需要，亦可致電檢測承辦商熱線查詢跟進安排。

檢測承辦商亦會於周五起連續兩星期的星期五至星期日晚，再次安排流動車輛停泊在以下酒吧區向顧客派發樣本瓶：

11月6日 中環雲咸街60號中央廣場附近

11月7日 尖沙咀金巴利道25號附近

11月8日 灣仔駱克道88號附近

11月13日 堅尼地城爹核士街38-40號附近

11月14日 旺角西洋菜南街兆萬中心附近

11月15日 中環士丹頓街36號附近

發言人稱，顧客可於11月7日至17日上午9時至下午5時﹛自行將樣本交回檢測承辦商停泊於鰂魚涌海澤街的流動收集車；呈現初步陽性的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢確認，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。

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責任編輯：陳正怡