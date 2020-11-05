【全民造星III】棄當工程師中年轉行成ViuTV台柱　「全能強尼」感激家人支持　

▲ 強尼感謝家人支持自己走出舒適圈。

強尼（原名許博文）最近一人雄霸ViuTV三個黃金時段，《暖男爸爸》、《全民造星III》、 《有酒今晚吹》都有強尼的身影，堪稱ViuTV台柱。入演藝行之前為工程師的他，事實一向都是「多功能」，無論在電視劇、主持、唱歌、電台和足球評述上均有超水準表現，因此被網民封為「全能強尼」。

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▲ 強尼堪稱全能藝人。（曾耀輝 攝）

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取易不取難成工程師

強尼在求學時期已喜歡在表演中獲到別人的認同感，在大學時更參加大專聯校歌唱比賽，後來更獲Sony唱片公司邀約試音，可惜公司全面重組，令強尼以歌手計劃胎死腹中。

在香港城市大學工程系畢業後，強尼順理成章加入建築行業成為工程師。

現在回想，強尼接受TOPick訪問稱，覺得自己當時沒有對喜歡的事作深入研究行業選擇的問題，坦言：「我喜歡找條容易的路，因為那個年代太多路選擇。」

▲ 強尼的《越吻越傷心》被網民稱讚沒有模仿原唱者唱法，有自己的唱腔。（《CHILL CLUB》截圖）

每當有人問及強尼的「歌手夢」，強尼也會覺得歌手這條路太難行，從而說服自己「不是幕前的材料。」，自斷「歌手夢」的念頭。

相比起歌手，工程師的前途看似是明亮而穩定：「我讀完建築就可以當工程師，薪水亦非常可觀，很容易找別的路，其實我當時沒有想過自己喜歡做什麼。」

▲ 強尼和Ali曾為有線節目《空間大改造》主持。（《空間大改造》截圖）

自稱「被倒模出來的人」

強尼認為自己成長的年代，普遍大眾不用堅持太多，因旁邊一定有條更簡單的路：「因為社會繁榮發達時，你會有很多選擇，不需要堅持、想太多，社會帶著你走便會有三層樓。」

倘若強尼仍然是工程師，生活在那個圈子，接觸背景都是同一班人，他不會發現自己的問題：「因為很辛苦爬上去，所以視覺一定是俯視。」

轉行入演藝圈後，強尼每天都在吸收新資訊，工作性質也不像以是公司架構升職的觀念：「所以看回以前，自己就是個被倒模出來的人，你不會希望自己與別不同。」

▲ 強尼身兼足球評述員。（取自強尼IG）

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走出舒適圈

強尼稱自己人生前半段的個性是倒模出來，導致自己的情感是不足：「我太跟隨理性的思圍，認為男人就要這樣，應該向工程師的路出發。」

對於被塵封的「歌手夢」，今日的強尼有以下的解讀：「從前我沒考慮當歌手，不代表我不想，只是我不敢去想，自動撇開那個感性的追求。理性告訴我，讀完大學當工程師最簡單。」理性思維令強尼將真我隱藏，走社會認為的「康莊大道」。

當問及強尼為何捨棄10年的工程師生活轉行時，他表示：「因為我理性太耐，哈哈哈！」

主持的美好年代

2004年，強尼透過有線電視球彩台的招募，擔任足球節目主持：「最初一個月講二十多場波，全部都在有線，每月就是看更表，所以收入能量化。當然最紅的講波佬會安排大型的比賽評述，但同一時間八場，你不是最紅也會有騷錢的。到奧運時，我可以一天三個騷，一個月賺三個月錢。」

▲ 強尼認為電台的經驗對他拍劇非常有幫助。（取自新香蕉俱樂部FB）

後來強尼更涉獵有線娛樂台主持和新城電台主持，他認為主持電台節目甚至開闊了他的思維。

強尼坦言對後來的演戲非常有幫助：「《新香蕉俱樂部》做phone in環節，什麼人都有，一晚五個故事五個人生，十年累積了無數，有開心有失落，你聽完之後會反思，這個世界我們知的太少了，你的準則也會一路改變。」

為家人曾回建築行業

在強尼轉到ViuTV前一年半，在有線的工作大不如前，令強尼曾回到建築行業一年半重操舊業：「以前在體育、娛樂台各有主持節目，而有線的工作是分台計的，所以有很多工作。後來體育、娛樂台愈來愈少工作，我也要為家人負責，不能像以前吊兒郎當。」

▲ 強尼入行後曾回到建築行業一年半。（曾耀輝 攝）

當時ViuTV仍未出現，強尼對自己的去留也不明確，不斷反問自己：「我在娛樂圈是不是已經行到盡頭？」，內心雖然想堅持，但也要平衡現實，碰巧以前建築行業的老闆，他告訴強尼同行細公司想找人，便介紹他重回建築行業。

所以有一年半時間強尼兼顧建築和講波，也是那一年半，令他認清了自己的方向：「建築有經驗和學歷，又真的可以重回。未入行前，我只接觸建築，認為只有它是好。」

▲ 強尼在《暖男爸爸》表現出色。（《暖男爸爸》截圖）

中年轉行創事業高峰

當兩邊都待了10年，建築和幕前可以在一個平衡對比，強尼終於問自己喜歡那樣較多：「一個穩定，一個是響往了十多年的自由，我選了後者。」

有了這個方向，強尼便開始想辦法停留在幕前，所以他離開了有線。剛好遇到ViuTV成立半年，在一些在曾在有線的監製建議下，強尼開始參與ViuTV的節目，成為今日ViuTV的「全能強尼」。

中年轉行，強尼認為當時只有年齡的包袱，再不作出改變便沒有機會，幸得太太理解所以支持，令強尼走出舒適圈。

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場地：Lounge no93

記者：鄭嘉瑤