傳統藥物VS新藥 拆解4個治療類風濕性關節炎的迷思

一旦患上類風濕性關節炎，治療過程可以很漫長。不過，隨着醫療進步，藥物的選擇愈來愈多，類風濕性關節炎的治療方向亦愈趨有針對性，對病人而言絕對是好消息！例如近年出現的生物製劑和口服標靶藥，藥效更快，治療效果亦更理想。

究竟醫生會如何治療類風濕性關節炎？傳統藥物跟新藥又有何分別？以下由風濕科專科陳嘉恩醫生及嚴卓雲醫生拆解4個有關治療類風濕性關節炎的迷思！



迷思1：傳統會用哪些方法治療類風濕性關節炎？

「類風濕性關節炎的治療主要分了藥物和非藥物治療。」陳嘉恩醫生指，非藥物治療包括戒煙、休息、物理治療、職業治療等，而藥物治療就包括傳統的非類固醇消炎止痛藥、新一代較不傷胃的消炎止痛藥、抗風濕藥等。而由於類風濕性關節炎屬自身免疫系統疾病，成因是免疫系統失調，自己打自己，因此陳嘉恩醫生強調只吃消炎止痛藥是不夠的，希望患者可以調適免疫系統，以改善病情。

迷思2：生物製劑或口服標靶藥跟傳統藥物相比，有何不同？

「最大的分別是它們比較有針對性。」陳嘉恩醫生解釋，有的生物製劑是抗腫瘤壞死因子、有的是抗介白素、有的是抗B細胞、有的是抗T細胞的協同刺激，均是比較針對性地影響細胞素，從而減低發炎的情況。至於口服標靶藥的作用，則是用以抵抗細胞內的發炎機制。

跟傳統藥物相比，陳嘉恩醫生指，生物製劑和口服標靶藥的藥效較快，而且對一些難以控制病情的病人來說，效果亦較理想。

迷思3：如何界定採用不同的療法？

「通常我們會先用傳統的抗風濕藥，而甲氨蝶呤則是首選。」嚴卓雲醫生指，醫生通常會讓病人先使用甲氨蝶呤一段時間，再評估進度。不過，對於不適宜服用甲氨蝶呤，或會出現副作用的病人，醫生則會在早期階段考慮其他的傳統抗風濕藥，亦有個別病人需早點考慮使用生物製劑或口服標靶藥。他同時強調，若確診患上類風濕性關節炎，應盡快接受治療。

迷思4：何時採用綜合混合療法？

「根據多年的研究數據顯示，我們發覺生物製劑和口服標靶藥如果混合甲氨蝶呤使用，效果比單一使用更為理想。」因此嚴卓雲醫生指，通常醫生會建議用混合療法來治療類風濕性關節炎，若病人因為身體原因無法使用混合療法，醫生則會建議其他合適的單一療法。

（特約）