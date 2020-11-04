【小夜燈】鄭欣宜在獨處中學懂發掘自己　豁達面對惡評：總有人不喜歡你

▲ 鄭欣宜疫情下獨處學會發掘自己，面對惡評學懂轉念：「總有人不喜歡你。」

鄭欣宜（Joyce）加盟新公司寰亞後推出新歌《小夜燈》，一改過往有力的唱腔，展現溫柔細膩的一面。過去一年經歷「轉會」、疫情、發展YouTube，有機會沉澱下來的欣宜亦有所頓悟，予人感覺正面的「開心果」，實情是內向、需要獨處的人。對於其歌手及藝人的身份，更有股責任感存在：「希望我的作品能鼓勵別人變得勇敢。」

過去欣宜演繹的作品，多以激昂唱腔來演繹，今次新歌《小夜燈》配合童謠的感覺，換上溫柔的聲線：「想以衷心、誠懇的感覺去表達對『小夜燈』的感謝，細聲、溫柔一點一代表無力。」

對新歌，欣宜有此理解：「小夜燈不如檯頭燈、電筒，它的作用不足以照明整個房間，但點亮以後能夠給你安全感。」通常需要小夜燈的，都是開始要熟習獨自入睡的小孩，欣宜亦曾透露她小時候非常怕黑，需要人生第一盞「小夜燈」、亦即是婆婆陪她入睡。

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▲ 公司特地為欣宜安排記者會歡迎她的加盟。（寰亞發相）

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人生小夜燈

小夜燈象徵帶來安全感和溫暖的人，欣宜以三個階段來劃分人生路上遇到的小夜燈：「第一階段一定是家人，我的小夜燈是把我帶大的婆婆，她會唱歌哄我睡覺，還跟我同床睡到我十幾歲。」

第二階段，則至今還在保持親密聯繫的中學同學：「小時候總有家長說『你唔好群埋啲壞人呀，會教壞你架』，幸好讀書時期身邊都是他們，是我生命中好重要的小夜燈。」

最近在身邊發亮的小夜燈，則是欣宜加入新公司後的工作團隊：「這兩年大家面對著許多不同的變化和困難，可能阻礙了我們的計劃或工作，面對這些事情很容易失去信心，而現在的工作團隊很照顧和疼愛我，給予我信心去繼續做想做的事。」

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▲ 婆婆絕對是欣宜生命中最重要的女人。（instagram圖片）

圈中小夜燈

在娛樂圈中廣結好友的欣宜，被問及她心中圈中小夜燈，她列出數位與好友：「鄧小巧提供智慧、林欣彤提供溫柔、許廷鏗提供食慾，因為我們都很愛吃。SupperMoment的Sunny比我小一歲，但很照顧我，給我的感覺像哥哥一樣。」

欣宜坦言在現今樂壇做音樂並非易事，同代的歌手更需要互相扶持：「我們都沒那種想與別人鬥的戒心，只覺得大家都一樣喜歡唱歌，走在一起很開心。」

當提到最近小夜燈點亮她的事跡，欣宜憶起友人讚她努力經營新開設的YouTube頻道，讓欣宜窩心到落淚：「因為我真的放了許多時間和心機在我的頻道上。」

▲ 許廷鏗、林欣彤與JW都是欣宜的圈中密友。（instagram圖片）

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轉會過渡期

在跟舊東家完約、等待新公司的空檔期，剛好遇著新冠肺炎疫情爆發。

欣宜當時在此未有新工作的時間，發展個人YouTube頻道：「未完約前已很擔心過渡期會很難受，所以安排跳舞、演技等的網上課程努力充實自己。我的YouTube頻道，要拍片、剪片、音樂、特效、字幕，沒大家想像般容易，把我整個靈魂吸了出來，但亦慶幸有這件事讓我去專注，令過渡期的時間過得快一點。」

疫情期間欣宜被逼留在家中面對自己，一個人看書、吃飯、跟狗狗玩樂，發現有種重新活過來的感覺：「認識了自己許多，如非經歷這個時期，我不會懂『小夜燈』的唱法、靜下來思考的感覺。」

▲ 外表開朗歡樂，實情是個需要「Me Time」的人。（湯炳強攝）

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為別人發光發亮

提到「小夜燈」在人生中分開三個階段，而欣宜正在經歷最後一個階段：「到我這歲數，就會開始去想怎樣成為別人的小夜燈。我自覺在生活中還未做到，但我的工作、職業正在做，我除了是歌手，還是一個Entertainer（表演者），我的工作和責任是要去娛樂別人。」

撇除讀書時的兼職工作，娛樂圈是欣宜第一份長工：「社會上有好多事給不了答案，不能告訴你疫情甚麼時候會過，但是我能做的，是唱一首歌、拍一些片，希望你來欣賞我的作品時，可以放低自己的煩惱，可能在我的音樂中得到安全感、平靜感覺，或者在我的影片中可以笑一餐、得到點正能量，再去面對你要面對的事。」

▲ 作為表演者，欣宜希望觀眾從中得到娛樂和力量。（湯炳強攝）

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面對惡評如何轉念

被問到經營網上平台後，收到最深刻的鼓勵留言，欣宜說有些令她感驚喜：「有人會因為我的自信和努力而去學習自愛，其實我還在學習，但如果我的東西能夠鼓勵別人變得勇敢，那不如一起去學習和嘗試吧！因為自愛和自信是個一輩子的課題。」

然而有正就有反，提到最深刻的其實還有惡意攻擊的留言：「這是一個壞習慣，我只記得不好的留言。我不應該給他們力量，應該要把力量留給支持我、疼愛我的人。」

問到她面對抨擊會如何轉念，她語重心長地謂：「首先要明白一個道理，不論你多成功多完美，總有人不喜歡你，要接受。第二，好多人有好多想法，但不是真的，只因為他們不了解我，只能算了。第三，我知道自己好努力去做事，行得正企得正，不用害怕。」

▲ 雖然已經學懂面對惡評，但欣宜謙稱自己還有許多進步空間。（湯炳強攝）

初出道時欣宜遭受各方抨擊，至今活出真我，相信那些惡意留言已經不能影響到她的心情：「不，有時剛好發生一些事，或者比較疲累，都容易受到影響，在那些時候會避開。不過所有留言我都會看，許多我都會回覆，覺得別人給予了我寶貴的時間，我要珍惜，同時亦學會了如何過濾。」

Hair：Milk Chan @XENTER

Hair Assistant：Keith lee @ XENTER

Makeup：Samuel @江中平化妝室

場地提供：香港海洋公園萬豪酒店

記者：陳心怡

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