全球大學聲譽排名香港4大學上榜　港大香港第一但跌出50名

▲ 全球大學聲譽排名香港4間大學上榜，港大為香港第一但仍跌出50名。（資料圖片）

英國《泰晤士高等教育》（THE）公布最新全球大學聲譽排名，今年本港共有4間大學入圍，但全部不入前50名，其中香港大學由去年的44名跌出前50名，今年排第51-60組別。香港院校排名如下：

香港大學 香港科技大學 香港中文大學 香港理工大學 2020年 51-60 91-100 101-125 126-150 2019年 44 81-90 91-100 - 2018年 40 61-70 71-80 -

資料來源：英國《泰晤士高等教育》

至於今年全球大學聲譽排名前十如下：

排名 大學 地區 1 哈佛大學 美國 2 麻省理工學院 美國 3 史丹福大學 美國 4 劍橋大學 英國 5 牛津大學 英國 6 加州大學柏克萊分校 美國 7 普林斯頓大學 美國 8 耶魯大學 美國 9 加州大學洛杉磯分校 美國 10 日本東京大學 日本

資料來源：英國《泰晤士高等教育》

排名榜是在2019年11月至2020年2月期間，邀請來自全球132個國家、共11,004名資深學者參與調查。調查研究了各範疇學者對各大學的評價，並綜合計算了各大學在教學和研究上的聲譽。

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記者：陳梓蔚