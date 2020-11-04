全球大學聲譽排名香港4大學上榜 港大香港第一但跌出50名
社會 16:09 2020/11/04
英國《泰晤士高等教育》（THE）公布最新全球大學聲譽排名，今年本港共有4間大學入圍，但全部不入前50名，其中香港大學由去年的44名跌出前50名，今年排第51-60組別。香港院校排名如下：
|香港大學
|香港科技大學
|香港中文大學
|香港理工大學
|2020年
|51-60
|91-100
|101-125
|126-150
|2019年
|44
|81-90
|91-100
|-
|2018年
|40
|61-70
|71-80
|-
資料來源：英國《泰晤士高等教育》
至於今年全球大學聲譽排名前十如下：
|排名
|大學
|地區
|1
|哈佛大學
|美國
|2
|麻省理工學院
|美國
|3
|史丹福大學
|美國
|4
|劍橋大學
|英國
|5
|牛津大學
|英國
|6
|加州大學柏克萊分校
|美國
|7
|普林斯頓大學
|美國
|8
|耶魯大學
|美國
|9
|加州大學洛杉磯分校
|美國
|10
|日本東京大學
|日本
資料來源：英國《泰晤士高等教育》
排名榜是在2019年11月至2020年2月期間，邀請來自全球132個國家、共11,004名資深學者參與調查。調查研究了各範疇學者對各大學的評價，並綜合計算了各大學在教學和研究上的聲譽。
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記者：陳梓蔚