秋天必食大閘蟹　有中銀Visa信用卡回贈多食多賺

秋意正濃，不少為食一族早已磨拳擦掌，準備迎接大閘蟹季的來臨。和三五知己一起享受美食時，除了選擇一間好的餐廳之外，更要選對信用卡，將信用卡的簽賬優惠賺到盡，實行精明消費，多買多食多回贈，分分鐘可以節省一筆，再品嘗多一次美食！



由即日起至12月31日，使用中銀Visa信用卡作任何零售簽賬可享有高達HK$1,700現金回贈。大家不妨留意以下三重驚喜，賺盡現金回贈：



驚喜 1：每月簽賬每滿3次，就可獲HK$50現金回贈，密密簽密密賞。推廣期內可享高達HK$750現金回贈。



驚喜 2：每月累積簽賬滿HK$5,000，享額外HK$300現金回贈，累積豐富簽賬獎賞。推廣期內可享高達HK$900現金回贈。



驚喜 3：首次成功綁定Apple Pay、Google Pay或Samsung Pay並進行任何金額簽賬，更可享HK$50現金回贈。



想參與此推廣的朋友可以透過以下方法登記：

— BoC Pay 流動應用程式

— 中銀香港推廣網頁

— 中銀香港流動應用程式

— 「中銀香港信用卡」微信賬戶（WeChat ID:BOCHK_CC）

▲ 秋天正是食蟹好時節，用中銀Visa信用卡簽賬，多買多食多回贈。

精明食大閘蟹「貼士」



若您有中銀Visa信用卡，就可以好好計劃一下如何精明食盡大閘蟹了！坊間有不少食肆推出大閘蟹放題或全蟹宴吸客，價錢由HK$200至HK$500不等，更有食肆以網上預約優惠作招徠，為食一族可以先留意不同食肆的大閘蟹產地、斤兩和烹調方法，不想只食蟹亦可留意其他蟹粉菜式，不過最緊要記得提早預約最為妥當。為食一族如果分別和家人、三五知己、同事食3次大閘蟹，就已經可以獲得HK$50現金回贈，可以說是密密食、密密賞。



如果是烹飪好手，去大閘蟹專門店選購新鮮大閘蟹，由3.5両重甚至到7両重，任君選擇，千萬不要忘記用中銀Visa信用卡結賬。在買大閘蟹之後，更可以先選購花雕等黃酒，襯托蟹的鮮味之餘，亦驅寒，再另外搭配汽泡酒令味道更平衡更清爽，減輕蟹膏的油膩感。分別選購大閘蟹和中西美酒，加埋其他日常消費，更可以輕鬆累積簽賬滿HK$5,000，額外HK$300現金回贈亦可輕鬆到手。

按此查閱有關推廣詳情及條款及細則。

優惠受條款及細則約束。

提示：借定唔借？還得到先好借！

（資料由客戶提供）