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政府稱無意再發放1萬元　沒有計劃取消額外印花稅

政治 16:20 2020/11/04

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（經濟日報資料圖片）

港府在今年的財政預算案中，向年滿18歲的香港永久性居民發放現金1萬元，涉款逾700億元。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂稱，港府現階段無意再向市民發放現金1萬元。

陳浩濂回覆立法會議員書面質詢時稱，截至上月29日，已向逾630萬合資格市民發放現金1萬元，但面對經濟下行及疫情的不明朗因素，必須審慎理財，保留財政實力，同時要確保財政儲備穩健，以維持金融體制的穩定性，直言港府在現階段，無計劃再向市民發放現金1萬元。

另外，陳浩濂又稱，額外印花稅是需求管理措施重要一環，強調維持私人住宅物業市場的健康發展，是政府房屋政策重要目標，即使過去一年的樓價，受環球和本地因素影響稍有回落，但按月調整幅度不大，整體樓價仍處於一般市民難負擔水平，而且任何放寬需求管理措施，都可能被市場趁機炒作，或會刺激部分市民對本地住宅物業需求，故沒有計劃取消額外印花稅，或豁免失業業主繳交額外印花稅。

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記者：陳宛彤

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