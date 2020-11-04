【超市大搜查】35款洗潔精6成含致敏防腐劑　14款不再愈用愈痕洗潔精【附足本及推薦名單】

▲ 消委會檢測出14款不含致敏防腐劑的洗潔精。

選擇含致敏防腐劑的洗潔精，有機會愈用愈傷手！消委會2018年檢測了市面35款洗潔精，發現6成洗潔精都檢出可致敏防腐劑如MIT、CMIT或BIT，當中包括一些標榜「成分天然」、「不傷手」的洗潔精。若經常接觸可致敏防腐劑含量高的洗潔精，或引致過敏反應，甚至令手部皮膚出現皮膚炎。

消委會於2018年檢測35款洗潔精，發現21款都驗出可致敏防腐劑MIT、CMIT或BIT，部份聲稱「成分天然」，已獲取環保認證，亦有些聲稱具有「護膚」或「滋潤雙手」的功效。雖然有些人使用洗潔精時會戴上手套保護雙手以免接觸化學物質，不過大多數人為求方便，都不會戴上手套。

故使用洗潔精時，除了接觸經過稀釋的洗滌溶液，亦少不免接觸到未經稀釋的洗潔精，加上有機會每日使用多次，若產品含有致敏成分，日常接觸仍可能令部分人士引起過敏反應。

21款驗出可致敏防腐劑MIT、CMIT或BIT的洗潔精：

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至於不含致敏防腐劑的則有14款，包括8款一般配方，2款濃縮配方，4款超濃縮配方洗潔精，平均每10毫升/克零售價由$0.22至$1。名單如下：

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消委會又以價錢、洗滌量及標籤資料等作評分，選出7款得分最高4.5星的清潔精，若以不含致敏防腐劑而又洗得最乾淨的洗潔精計，則有以下5款：

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消委會指，在整體評分較高的樣本中，以滴潔Ultra超濃縮洗潔精（清新青檸）和紅威寶食具器皿濃縮洗劑（透明裝），是花費較低的選擇。這2款清洗100隻碟子的洗潔精用量少於20毫升，只需花費約$0.7，屬不致敏又乾淨和抵用之選。

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責任編輯：楊宛茜