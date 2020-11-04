警破近億元黃金騙案拘捕6人　上市公司主要股東被通緝

▲ 警方破獲近億元黃金騙案，拘捕6名男女。（曾秋文攝）

警方商業罪案調查科破獲實體黃金投資騙案，涉款9500萬元，最大損失金額的一宗達2200萬。警方昨以涉嫌「串謀詐騙」拘捕6名人士，包括3男3女，年齡介乎26至51歲。案件仍在調查中，4名詐騙集團成員被通緝，包括上市公司主要股東。

商業罪案調查科總督察陸振中表示，警方於今年年月１接獲受害人報案，投訴一間本地公司借用一間上市公司的合作關係，宣傳實物黃金條租賃保值計劃，該公司聲稱整個提資計劃會出售國際機構認可的金條，購買及租賃黃金過程亦有本地律師見證，加上有本港上市公司擔保，從而加強受害人的信心。

陸振中表示，該本地公司會安排受害人購買黃金，每條金條約30萬元港幣，其後本地公司會接管有關金條，並聲稱用以租借給上市公司，受害人則可收取保證回報，年利率約6.6至7.5厘，每月定期派息，租約期滿後可取回本金或金條。但當受害人將金條交由本地公司後，不但沒有收到保證回報，該本地公司更於今年年初結業，受害人連金條或本金也不能收回，發現自己受騙後報警求助。

商罪科接手調查後，發現2018年8月至2019年8月期間，總共有20人被騙，涉及279公斤金條，總值9,500萬元。商罪科調查亦發現，該本地公司在未經受害人的同意下，將164公斤的金條出售，並套現5,100萬元 ，之後存入該公司戶口，以及涉案上市公司有關連人士的戶口，至於涉案金條則一直未曾出租予上市公司。

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商業罪案調查科高級督察朱堅華表示，20名受害人中只有一人為本地人，其餘19人為內地人，報稱職業是商人、律師及學生，主要透過地產、保險、移民經紀，認識到涉案本地公司的銷售代表及出租黃金的計劃。最大損失金額的一宗達2200萬，受害人為一名內地人，而部份人參與計劃後首數個月曾獲得保證回報，惟全部人未能取回本金或金條。

警方昨日被捕6名人士，包括3男3女，年齡介乎26至51歲，分別任職本地公司的管理層及銷售代表，以及另一間買入黃金的公司職員。警方在搜查涉案上市公司時撿獲一批文件，包括受害人購買及出租黃金的合約、電腦及手提電話等。警方亦凍結被捕人共310萬元存款，並正調查其兩個總值910萬的物業，並考慮申請充公有關的犯罪得益。

案件涉及三間公司，警方估計他們於2018年開始營運，而3間公司原本均從事貴金屬買賣。警方現正追緝上市公司4名涉案人士，當中包括主要股東。

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記者：曾秋文、郭詩詩