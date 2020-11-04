  • 24°C
香港時間 : 20201104日 (週三) 17:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

涉雨傘損毀廣告燈箱 校巴司機認刑毁判感化1年

社會 16:38 2020/11/04

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

校巴司機涉以雨傘刑毀燈箱，今於東區裁判法院被判感化1年。(經濟日報資料圖片)

55歲校巴司機涉去年10月5日在中環遊行期間，用雨傘打向廣告燈箱，他早前承認1項企圖刑事損壞罪，今（4日）於東區裁判法院被判12個月感化令。裁判官指被告認罪反映悔意，而且報告正面，被告從案中得到教訓，遂接納感化官建議；被告另須支付500元堂費，及於2021年2月2日檢視進度報告。

被告梁業成（55歲）報稱校巴司機，早前承認1項企圖刑事損壞罪。控罪指，被告於2019年10月5日中環皇后像廣場外的巴士站，企圖損壞屬於德高展域有限公司的燈箱。

裁判官判刑時指，被告認罪反映其悔意，而且早前為被告索取的感化報告內容正面，指出被告從案中得到教訓，遂接納感化官建議，判處被告12個月感化令，並下令被告支付500元堂費，及於2021年2月2日再到庭檢視進度報告。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌

最高瀏覽

【鄭何聯婚】何雁詩父親是物流大亨身家雄厚　鄭俊弘結婚榮升6億駙馬
10:52 2020/11/03
【鄭何聯婚】何雁詩父親是物流大亨身家雄厚　鄭俊弘結婚榮升6億駙馬
【木棘証人】TVB綠葉王身兼職裝修養家　趙樂賢由自卑到自信：我不是做賊
15:10 2020/11/01
【木棘証人】TVB綠葉王身兼職裝修養家　趙樂賢由自卑到自信：我不是做賊
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你
15:31 2020/11/02
【一起走過】麥家琪自揭15歲拍裸照原因　因拍三級片被子質問：我冇對唔住你