涉雨傘損毀廣告燈箱 校巴司機認刑毁判感化1年

▲ 校巴司機涉以雨傘刑毀燈箱，今於東區裁判法院被判感化1年。(經濟日報資料圖片)

55歲校巴司機涉去年10月5日在中環遊行期間，用雨傘打向廣告燈箱，他早前承認1項企圖刑事損壞罪，今（4日）於東區裁判法院被判12個月感化令。裁判官指被告認罪反映悔意，而且報告正面，被告從案中得到教訓，遂接納感化官建議；被告另須支付500元堂費，及於2021年2月2日檢視進度報告。

被告梁業成（55歲）報稱校巴司機，早前承認1項企圖刑事損壞罪。控罪指，被告於2019年10月5日中環皇后像廣場外的巴士站，企圖損壞屬於德高展域有限公司的燈箱。

裁判官判刑時指，被告認罪反映其悔意，而且早前為被告索取的感化報告內容正面，指出被告從案中得到教訓，遂接納感化官建議，判處被告12個月感化令，並下令被告支付500元堂費，及於2021年2月2日再到庭檢視進度報告。

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記者：王仁昌