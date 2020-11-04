17歲男生被搜出尖鐵枝判感化 律政司准覆核改判服務令140小時

▲ 17歲男生早前承認藏有尖鐵枝等被判感化，律攻司申覆核獲批，裁判官今改判140小時社會服務令。(經濟日報資料圖片))

去年11.12有人發起「破曉行動」，17歲男生涉於當天早上被搜出尖鐵枝、削尖行山杖、鎚子等，及後承認管有物品意圖損壞財產等2罪，被判感化1年。律政司早前申請覆核判刑，裁判官今（4日）於沙田裁判法院指，同意律政司所指，判感化令阻嚇性不足，經考慮後決定加重刑罰的阻嚇性，改判140小時社會服務令。

被告為17歲男生，案發時讀中六，現已獲大學取錄。他早前承認管有適合作非法用途的工具及管有任何物品意圖摧毀或損壞財產2罪。

案情指警員於2019年11月12日截停被告，並在其背包內搜出1支尖鐵枝、1支削尖的行山杖、1個鎚子及1個敲碎玻璃用的鎚子，警誡下被告保持緘默。

律政司早前就本案判處感化令提出刑期覆核，署理主任裁判官溫紹明先為被告索取進一步社會服務令報告再作判刑。裁判官今指，報告顯示被告有悔意，另考慮到被告無使用過涉案工具，亦無造成人身傷害或財物損毀，被告讀中學時品行良好，現成功升讀大學，獲家人支持。

裁判官又同意律政司所指，除了考慮被告更生的需要，也須著重判刑的懲罰性及阻嚇性，故認同本案判感化令阻嚇性不足，平衡了更生、懲罰性及阻嚇性3項因素後，改判140小時社會服務令，撤銷感化令。

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記者：林欣樂