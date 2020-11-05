【兒童健康】發育期長胖增成年肥胖機會　營養師：控制體重應從兒童期開始

▲ 註冊營養師周詠苑指出，「肥底」的人也並非不會瘦下來，只是要比其他人更嚴格控制飲食及定期運動，才可維持正常健康體重。

「妹妹看起來的確瘦了，小肚腩也縮減了……」Elaine細聲對我說。原來，她留意到每個星期上來見我時，九歲彤彤就排在她之前，她續說︰「她也真幸福呢，媽媽會帶她見營養師減重，我朋友的女兒也是肥妹仔，但沒打算要她減重，說女兒長高了就自然變瘦。」

脂肪細胞數量多是「肥底」

我笑她︰「你也幸福呢！你說自結婚後體重多了十多磅，不就是『幸福肥』嗎？」Elaine裝出一副氣憤的模樣，我笑着改口讚她︰「不過，幸好你現在下定決心減磅，並非將來生完孩子才減；的確有不少人會想，懷孕既然都變胖了，何不待產後才減？！」

Elaine隨即附和︰「當然不可！」

▲ 高脂及高糖的飲食，會令兒童增磅。（iStock圖片）

「在兒童以至青春期階段中長胖的人，脂肪細胞的數量及體積會同時增加，到長大成年後，脂肪細胞的數量固定了，但卻不會消失或減少，意味他們身體會有較多的『空間』用作儲存脂肪，所以成年後肥胖的機會亦較一般人高。」我解釋說道。

Elaine問︰「脂肪細胞數量多，即所謂『肥底』嗎？」

「可以這麼說，但『肥底』的人也並非不會瘦下來，只是要比其他人更嚴格控制飲食及定期運動，才可維持正常健康體重。」我繼續指出，由於這些在兒童時期肥胖的人，往往養成了舊有的飲食習慣及喜好，長遠而言，這會增加成年後肥胖的機會，甚至出現心血管疾病如高膽固醇、糖尿病、高血壓等。

▲ 註冊營養師周詠苑表示，孩子肥胖的話，先要了解致肥的原因，如孩子嗜吃零食，正餐更不應減少進食白飯，因為白飯能飽肚，減少吃零食的慾望。（iStock圖片）

發育期不宜胡亂節食

孩子正值發育階段，不宜胡亂節食，或跟從坊間的極端餐單減重，不然可導致貧血、暈眩、抵抗力降低，甚至發育不良的情況。

經常聽見不少家長說，孩子每餐只不過吃一小碗飯，不知為何仍是胖胖的；大家經常將「減重」與「減飯」連成等號。孩子肥胖的話，先要了解致肥的原因，如孩子嗜吃零食，正餐更不應減少進食白飯，要知道白飯不含脂肪，亦可增加正餐的飽肚感，不然他們反會進食更多零食，達不到減重目的。

撰文：周詠苑（尚營坊註冊營養師）