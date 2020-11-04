【奪命鯁喉】16個月大BB食提子缺氧20分鐘腦損傷　日本媽媽內疚一生曾考慮自殺

▲ 日本有一對夫婦，其兒子在約3年前食提子鯁喉，缺氧致腦部損傷。

今年9月，日本有一名4歲男童吃提子噎死，有關新聞再次掀起家長關注兒童鯁喉的危機。日本有電視節目以此為題材，訪問一對夫婦，其兒子在約3年前不幸發生食提子鯁喉的意外，兒子缺氧致腦部損傷，雖然保住性命，但腦功能嚴重受損，至今沒有活動能力及沒法說話。

關注兒童鯁喉危機

日本電視台TBS於10月29在早上播出「グッとラック!」（GUTTO-LUCK! ）節目，當中探討有關意外吞食的危機，指出日本每年大約有20名孩子發生類似的事故，包括9月時，一名4歲孩子在幼稚園吃提子噎死。

▲ 防止兒童意外專家岡真裕美示範將提子一開四。（圖片︰Twitter）

防止兒童意外專家岡真裕美提到看似不起眼的一顆提子，對小孩是相當的致命，可造成永久性傷害，呼籲各位家長要注意。節目中展示了她用一個小工具將一顆原粒提子垂直切成4份，而有關短片已播放逾4萬次。

16個月大BB腦部損傷

節目中訪問了佐藤夫妻，他們的兒子現時約4歲，在16個月大時因為吃提子而發生意外，令腦部損傷而失去活動能力，現時要坐在兒童輪椅上，大小事都由父母照顧，而且沒有說話能力，腦部嚴重受影響。

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佐藤太太憶述事發於2017年，兒子1歲4個月大，當時她準備晚餐，丈夫在浴室洗澡。媽媽將雪櫃內的冰凍提子取出來，待退冰後給兒子進食，當時雪藏提子是原粒的，未有切開。之後，媽媽走到廚房準備晚飯，聽見兒子的嘔吐聲，立即走出廳，驚見兒子鯁喉而呼喊。

在洗澡的丈夫聽到妻子焦急的呼喊聲，趕緊衝出來，見兒子的情況，決定伸手進去兒子的口，嘗試挖提子出來，可是未能成功，爸爸的手指被兒子咬傷出血，最後救護人員趕到場，用鑷子才夾出那顆提子，並將小朋友緊急送院。

媽媽內疚一世曾想輕生

保住了兒子的性命，可是由於大腦缺氧了將近20分鐘，引發缺氧性腦損傷，已經造成永久性的傷害。兒子之後像失去意識，不能自行活動，父母慨嘆兒子連大腦還剩下多少功能是正常也不清楚。媽媽心痛說︰

我前一天也有拿冷凍提子給他吃，所以那一天就照樣給他一顆…… 我毀了孩子一生，從意外發生至今仍相當自責，當時一直考慮自殺或離婚……

雖然在節目上未能看到兒子的容貌，但見他坐在兒童輪椅，事事由父母代勞，令人感到心痛，而爸媽願意重提慘痛的經歷，是希望提醒各位家長勿輕視兒童鯁喉，讓孩子吃提子時必要切成條狀，以免再有家庭發生悲劇。

醫生︰食物跌入氣道後易阻塞

兒科專科醫生劉成志接受TOPick訪問指出，是否要切提子要視乎小孩的年齡及咀嚼能力，年紀愈小的孩子，氣道愈小，食物跌入氣道後更易阻塞，故建議要切細食物予幼童進食。有關切提子方法，劉成志認為最終是希望食物不要太大，導致阻塞氣道，他指出若提子打橫切，提子的圓周可能跟沒有切分別不大，故橫切未必是好的方法；切成長條形可減低阻塞氣道的機會。

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責任編輯︰王明芳