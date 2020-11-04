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【過勞死】疫情下南韓14名速遞員過勞死　日做21小時送400包裹猝死：太多受不了

健康 17:13 2020/11/04

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疫情下訂單大增，南韓已有14名速遞員因過勞而死。

新冠肺炎疫情下，物流運輸量大增，為應付眾多訂單，南韓已有14名速遞員過勞死。其中一名送貨司機離世前一天日做21小時，送逾400個包裹，過勞而死。有業界員工集會，希望改善待遇，表示「想活下去」。

BBC報道，離世前一天，該名36歲金姓司機在早上5時已開始工作，連續送貨21小時，送出逾400個包裹，男子死前曾向同事發訊息表示想喘息一下，坦言「太多了，我受不了。」10月12日，即4日後，該男子猝死。

另外有一名過勞死的司機為27歲的Jang Deok-jin，生前熱愛跆拳道，連續18個月任夜更司機後，體重跌了15公斤（約33磅）。上月初清晨6時下班回家洗澡，1小時後被父親發現倒斃浴缸裡。其父表示：「兒子說工作辛苦時，我們曾告訴他是可以停止工作的，但他告知我們其未來計劃」，「我很自責，沒有遊說他不要太辛勞，剝削了自己。」父親表示：「死的是我兒子，我要讓全世界知道此事，我要徹查此事」。

員工呼喊：我們想活下去

南韓勞動部8月曾要求該國主要物流公司簽署聲明，以確保送貨員有足夠的休息，不必連續值夜班工作，包括CJ Logistics、Coupang與Hanjin Transportation。這三間公司亦因有員工過勞死而公開致歉，有的表示會增聘人手，有的則確保員工已簽署工業事故保險，有的則承諾減少工作量。惟大部份員工簽署的合約均是與中介人簽署，故不受勞動法保護。

疫情下，網購在發達國家成為新常態，南韓這一年送需求增長了10%。上月，首爾樂天國際物流公司曾有數百名員工罷工，爭取更高工資及工作作條件，並於集會中呼喊「我們想活下去」。

一名43歲女速遞員Kim Duk-yeon為三孩之母，希望有天可減少工作量，好讓她晚上可回家看看孩子。她直言工作壓力很大，有些顧客訂貨後，不斷致電催促。她又說，「若無法即日送抵，顧客就會致話投訴，說『我今天要穿這條裙，為甚麼中午才送到？』」不過，也有些民眾留意到速遞員的苦況，會在窗口貼上字句表示體諒，如「親愛的送貨員，遲到是沒問題的」、「謝謝送貨員」。

上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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12個過勞症狀

本港心臟科專科醫生李麗芬早前受訪時表示，身體過分疲勞可引致不同器官出現毛病，但若過勞致心臟衰竭，即長時間工作令心臟難以負荷，除了感到疲憊，行快少少會感到「上氣不接下氣」、腳腫、休克、心口翳悶等，都可能是身體發出的信息。她建議應立即看醫生，由醫生決定是否入院或回家休息。

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責任編輯：羅嘉欣

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