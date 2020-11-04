【神秘懷孕】母不知懷孕8月突雙腿「冒出BB頭」誕第5胎　早產兒器官外露左腳截肢命危

▲ 一名27歲媽媽對懷上第5胎懵然不知，直到懷孕32周突然感到劇痛，在救護車上誕下兒子，可是早產兒因發育不全命危。

媽媽懷胎10月總有各種妊娠不適，但外國有媽媽懷孕8個月仍懵然不知，在突然腰痛下早產誕嬰。英國一名育有4子女的27歲媽媽，無聲無色下懷有第5胎，她聲稱一直毫無徵兆，更如常有經期，直到一天她忽然感到嚴重「腰痛」，她才驚覺這種痛像之前生仔之痛，才緊急叫白車送院，途中她的雙腿已「冒出BB頭」，忍不住誕下第5胎，可是胎兒出生後命懸一線。

據英國《太陽報》報道，居於英國西約克郡Halifax的27歲媽媽Chelsea Keenan，與26歲丈夫育有2子2女，16歲便誕下第一胎。今次誕下的第5胎Elliot是男嬰，媽媽Chelsea在產前不知道自己懷孕，沒有任何妊娠不適，還表示自己仍有月經。

直到他出生那天，我還可以穿原本的牛仔褲。

▲ 媽媽為拯救兒子籌款。（籌款網站GoFundMe圖片）

第4胎同樣懷孕32周才發現

在8月15清晨6時許，Chelsea突然感到嚴重「腰痛」，還以為自己有盲腸炎，她因之前有分娩經驗，加上生第4胎時，也是直到32周才發現懷孕，故今次她驚醒可能重蹈覆轍，立即致電999叫救護車送院。

在救護車上產子

可是，車上的救護員起初仍不相信Chelsea可分娩產子，途中她脫下褲子，雙腿之間已冒出BB頭，救護員見狀馬上為她接生，最後她在救護車上誕下第5胎。

▲ 媽媽指兒子是生命小鬥士。（籌款網站GoFundMe圖片）

BB左腳發育不全須截肢

不過，早產兒子Elliot的身體出現問題，左腳發育不全，且肚子的器官外露，一抵達醫院立即送到新生兒加護病房（NICU），生命危在旦夕。

醫生指出，BB因胃壁發育未完成，導致器官外露、沒有直腸，將來無法順利排便，左腳亦因發育不全須截肢。即使如此，她與丈夫仍開心迎接小生命，希望Elliot為生命而戰，於聖誕節時一家七口快樂團聚。

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責任編輯︰林綺玲