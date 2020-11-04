【開心速遞】《愛回家》島大女神鄺潔楹返母校　宅男女神Judy原來是「沙田友」

▲ 鄺潔楹返位於沙田的母校胡素貞博士紀念學校。

鄺潔楹（Judy）雖然「細細粒」甚至被取笑是「哈比人」，不過憑甜美樣貌俘虜不少宅男。近年鄺潔楹除主持《學是學非》及《愛．回家之開心速遞》演島大女神兼拜女金女Venus外，受TVB重用的鄺潔楹近期還參演TVB重頭劇《七公主》。

今日（11月4日），鄺潔楹在休息的日子返母校胡素貞博士紀念學校，之後她在個人社交平台上載兩張回小學的相片外，還上載一張童年時照，樣子十分可愛，鄺潔楹寫道：

重返母校📖 有無師兄師姐師弟師妹係到?🥰

#老師們都好親切而且仲好似凍齡咁

#點解以前無校園電視台我好想玩啊

#我細個已經鐘意帶頭箍哈哈

▲ 不少校友在鄺潔楹社交平台留言相認。（取自鄺潔楹facebook）

鄺潔楹原來是「沙田友」

鄺潔楹帖文一出，有網民留言「你細個嘅時候和而家只係變少少」。

此外，同時有一批校友留言相認，當中有師兄師姐，也有師弟師妹。

現年28歲鄺潔楹小學讀胡素貞博士紀念學校，中學就讀聖公會林裘謀中學，後來往美國讀高中，2014年在Seattle University商業經濟學畢業。

▲ 鄺潔楹稱，可惜當年她讀書時未有校園電台。（取自鄺潔楹facebook）

回港後曾任職業務分析師，1年後加入演藝經紀公司 JamCast Management轉當廣告模特兒，2016年通過試鏡入TVB，初期主要擔任TVB娛樂新聞台主播。

後來主持《3日2夜》、《學是學非》、《香港美食一條街》等，並憑處境劇《愛．回家之開心速遞》成功入屋。

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