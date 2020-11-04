DSE通識科新聞自由與社會責任「兩難題」表現欠佳　考生未能分辨意見與事實

▲ 2020年DSE通識科涉及新聞自由與社會責任之間的「兩難情境」必答題，整體表現欠佳。（資料圖片）

2020年中學文憑試（DSE）各科《試題專輯》今日（4日）出版，通識科涉及新聞自由與社會責任之間的「兩難情境」必答題，考試報告指整體考生表現「欠佳」，不少考生未能充分理兩難情境及加以說明，小部分更未能分辨數據所反映的是意見還是事實；選答題有考生未能充分說明「智慧城市」意思，以及誤解「非物質文化遺產」意思。

今年通識科卷一共設3條必答題，首兩題分別涉及青少年使用互聯網及人口老化議題，考評局考試報告指兩題整體表現一般，涉及新聞自由的第三題則表現欠佳。

第三題提供的資料A，包括兩份2013至2018年的「公眾對香港新聞自由的意見」調查結果，分題a要求考生分別從上述調查結果各描述一個主要特徵；分題b則要求考生就資料B、分別於2010及2018刊登涉及新聞自由受約制的兩篇文章，以及就考生所知，指出「兩個新聞自由與社會責任之間的兩難情境」。

答題無需評價新聞自由現況 考生不解兩難情境意思

考試報告指，大多數考生在分題a能夠從資料歸納公眾對新聞自由及新聞媒體的意見的特徵，惟部分考生只從較單一項目的數據歸納特徵，小部分考生更未能分辨數據所反映的是意見還是事實。

至於佔分較多的分題b，報告指題目並無要求考生評價香港現時的新聞自由狀況，資料數據只反映公眾觀感，而非新聞自由程度的事實陳述。

不少考生未能充分理解「兩難情境」，部分考生只能指出新聞自由可能面對的挑戰，部分考生則討論新聞傳媒有違道德操守的負面影響，另有部分考生雖能原則性地解說兩難，但未能進一步引用資料或舉例說明。表現較佳者，則能提出具體兩難情境，例如「市民的知情權相對公眾秩序」，並引用恰當例子加以分析說明。

考評局建議評改準則列舉多項「兩難情境」例子，包括「社會秩序相對表達自由」、「私隱相對知情權」、「國家安全相對監察」以及「社會道德相對表達意見自由」，如充分理解及恰當運用新聞自由、社會責任、自我審查及言論自由等知識概念，適當運用資料及解釋論據等，便可取得6分至8分滿分。

「智慧城市」及「可持續社會」意思 考生未能充分說明

至於卷二選答部分，供考生三選一作答，第三題涉及智慧城市，有44.3%考生、為最多人選答，整體表現僅屬「一般」，報告指不少考生未能充分說明「智慧城市」及「可持續社會」的意思和特徵等。

第一題涉及粵劇保育，則有44%考生選答，但表現「欠佳」，題目要求解釋香港保育粵劇的難處，但許多考生只狹隘地集中描述粵劇怎樣不受年輕人歡迎，部分更「離題」地過多寫出年輕人喜歡的事物；部分考生在另一分題更誤以為「非物質文化遺產」只是「舊」或「過時」的事物。

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記者：馮琪雅