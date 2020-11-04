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海關再檢獲10萬個經香港轉口懷疑冒牌口罩　42歲物流公司女負責人被捕

社會 17:39 2020/11/04

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（照片由海關提供）

新冠肺炎疫情下口罩成搶手貨，香港海關繼上月底破獲10萬個懷疑冒牌醫療級別口罩後，昨日(3日)於葵涌一間物流公司再檢獲約10萬個經香港轉口海外懷疑冒牌醫療級別口罩，估計市值約300萬元，一名42歲物流公司女負責人被捕；案件仍在調查中，被捕女子現正保釋候查。

海關早前接獲舉報，報稱有公司涉及冒牌口罩的違法活動，經調查及於商標持有人協助下，昨日採取執法行動，突擊搜查一間位於葵涌的物流公司，檢獲約10萬個懷疑冒牌醫療級別口罩及一批包裝物料；初步調查顯示，該批口罩未有流出本地零售市場，相信不法商人意圖把口罩重新包裝並轉運至海外銷售圖利。

行動中，一名42歲公司女負責人被捕，海關正調查涉案口罩的來源，並已將樣本送往化驗所作測試，以確定其安全性。案件仍在調查中，被捕女子現正保釋候查。

是次屬海關繼10月28日破獲歷來最大宗涉及約10萬個懷疑冒牌醫療級別口罩案件後，再檢獲懷疑冒牌醫療級別口罩；連同是次案件，海關過去一周已檢獲約20萬個懷疑冒牌醫療級別口罩，估計市值約600萬元，有2人被捕。

海關自今年1月27日起開展代號「守護者」的全港性防疫產品巡查執法行動，至今出動超過6000人次，巡查零售點超過3.8萬間次；行動將會持續進行，海關會繼續高調執法，打擊及防止違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》的行為。

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責任編輯：陳正怡

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