【音樂說】蔡一傑難忘梅艷芳提攜恩情　草蜢一首歌曾令張國榮動容

▲ 蔡一傑難忘屋邨成長歲月。

「草蜢」成員蔡一傑近年以廚藝開拓新天空，但草蜢的精湛舞技同令不少樂迷難忘，早前蔡一傑接受港台節目《音樂說》訪問，在節目中透過自選歌曲，回味成長與演藝經歷，緬憶已逝恩師梅艷芳。

成長於基層家庭的蔡一傑，提及童年回憶最深刻的畫面，莫過於母親啟發及培育他的舞蹈興趣。

傑仔稱：「小時候的娛樂就是在屋企跟阿媽一齊聽歌，她會教我跳舞，我就在地下灑爽身粉，等身體『跣』些，然後我們拖住手跳《The Twist》，好開心！」他十分感激母親贈予他的美妙聲線，並為日後出道播下歌唱表演的種子。

人所共知，草蜢三子當年比賽落選後，因獲梅艷芳賞識而被提攜出道，而蔡一傑對恩師梅姐的思念從未休止，憶談起師徒鮮為人知的相處點滴，仍歷歷在目。

蔡一傑與梅姐初次邂逅於比賽面試，在草蜢表演途中，場地突然停電，眼前一片昏暗，梅姐立即著在場眾人冷靜，指導工作人員點燃蠟燭，期間與草蜢聊天，得知他們親自填詞及編舞，留下了良好印象。

▲ 提到張國曾送歌給自己，令蔡一傑難忘。

梅姐曾到屋邨家訪

梅姐性格直率親民，早年更特意家訪草蜢︰「她想了解屋邨仔生活，想來我處做家訪，我便立刻找鄰居做保安，由她一落車就要手拉手阻擋人群。我屋企好簡陋，只得張摺櫈給她坐，但她完全冇架子，好理解基層屋邨生活係咩一回事。」

由蔡一傑作曲的草蜢代表作之一《怎麼天生不是女人》，見證草蜢成長的重要里程碑，張國榮更曾在羅文生日會上，特意點唱此歌送給蔡一傑。

傑仔憶述：「Leslie刻意走來同我講好鍾意這首歌，話『好掂呀！』，在生日會途中，他突然點唱《怎麼天生不是女人》，二話不說跳上火爐平面上當舞台唱歌。一個偶像在此私人場合，將我的作品送給我聽，真是好開心，人生無憾。」

蔡一傑節目選取歌曲《寶貝對不起》為草蜢的代表作，全因背後蘊含既靈異又感動的故事。他指上海一家百貨公司連續十年定時播放《寶》，因傳聞指該公司前身是亂葬崗，不時出現小孩靈體搗亂，公司高層播放此曲後，便不再發生奇怪事。

《寶》在隔岸台灣則安撫生者︰「台灣監獄入面囚犯，做了好多錯事，他們會寫信去電台用『寶貝，對不起』開首，向家人說對不起。自己的音樂可以感動這麼多人，真是人生無悔。」