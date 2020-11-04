【國泰裁員】勞資會談無進展　機師工會：逾7成市民認為國泰做法不公平

▲ 香港航空機組人員協會一項調查指，79%市民認為國泰航空在沒有諮詢員工的情況下改變合約，做法不公平。（資料圖片）

國泰航空留任簽署新合約的期限今日（4日）屆滿，國泰空中服務員工會早上與管理層及勞工處進行三方會議，但未有成果，空中服務員工會下午將與代表機師的香港航空機組人員協會開會商討聯合行動。詳情請看：【下一頁】

而香港航空機組人員協會在10月30日至11月1日委託研究公司Ipsos進行網上問卷調查，訪問1,001名本港市民，發現79%市民認為國泰航空在沒有諮詢員工的情況下改變合約，做法不公平；亦分別有逾7成市民批評國泰要求員工永久減薪及在7日內決定是否簽約，做法不公平。調查稱，被問及在國泰公佈企業重組後對該公司的感覺時，市民最常提到的形容是「卑鄙/無 良」、「差劣」、「壞」及「令人失望」。

香港航空機組人員協會秘書長Chris Beebe斥國泰航空最近的舉動對受影響員工毫不尊重，形容國泰做法欺凌、威嚇，對員工極不現實和不公平，重申工會的要求只是希望國泰尊重員工及秉持操守。

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責任編輯：徐紹軒