【名校退學潮】移民升學協恩中學30學額空缺　女拔罕有招收下學期中一至中四插班生

▲ 本港名校爆退學潮。

受社會風氣及疫情下經濟問題等影響，加上英國推出BNO「5+1」移民政策後，吸引更多香港家庭移民，又或提早讓子女到海外升學，種種原因下，令本港部分傳統名校都出現退學潮，其中協恩中學今年有30個學額空缺，正陸續招收插班生；而拔萃女書院亦罕有地招收今學年的插班生。

傳統直資女子名校協恩中學今學年上學期有約30個學額空缺，公關主任何冠霖接受TOPick查詢時指出，這30個空缺分布在各個年級，低年級亦有退學情況，而且數字較以往多。

每年都有學生退學，但往年約為10多個，今年就再多了10多個。

他指出，大多退學原因都與前往海外升學及移民有關，亦有少數學生轉校，目前正持續招收插班生。

女拔罕有招下學期插班生

另一傳統名校聖保羅男女書院回覆TOPick指，今年開學後有數名學生退學，數字與往年相約，相信沒有出現退學潮情況，亦不便透露學生退學原因。

另外，拔萃女書院近日罕有地在網站公布，招收本學年中一至中四插班生，申請者須於11月30日或之前提交申請，成功申請者將於明年1月入學。TOPick致電學校查詢退學情況，但暫未獲回覆。

有教育界人士向TOPick透露，位於深水埗的傳統男校英華書院，今年有多達60人於同一時段退學，而女校嘉諾撒聖心書院亦有數十人退學。TOPick已致電兩校查詢，暫未獲回覆。

責任編輯：林愛娜