【國泰裁員】國泰空中服務員工會全部理事簽新合約　工會：簽約為令工會可繼續運作

▲ 國泰工會代表今日（4日）會見傳媒。（陳國峰攝）

國泰航空留任簽署新合約的期限今日（4日）屆滿，國泰空中服務員工會早上與管理層及勞工處進行三方會議，但未有成果，空中服務員工會下午將與代表機師的香港航空機組人員協會開會商討聯合行動。

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國泰航空早前要求獲留任員工簽署新合約，期限將於今日屆滿，不簽約員工會視作被解僱。國泰空中服務員工會與國泰管理層及勞工處舉行三方會議，要求延長簽新約期限至最少1個月。工會主席王思敏會後形容公司態度強硬，明日仍是簽約限期，工會下午會與機師工會開會商討合作事宜。

工會主席王思敏指，為了令工會可繼續運作，全部理事簽新合約，指因合約是長久的改變，希望一年後可以再重新檢視合約，工會將繼續爭取更多褔利予同事。她又說現時未知道確實決定不簽約的同事人數，明日會先解決同事的離職問題，暫時不會有動員的大行動。

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記者：郭家穎