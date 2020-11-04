涉網上聲稱襲擊警察 兩男被控1人轉介區院處理 

▲ 兩男涉於網上稱要襲擊警員被控，案件今於東區裁判法院提堂。(經濟日報資料圖片)

今年初於Facebook及Instagram有人散播言論，稱要襲擊警察，警方其後拘捕60歲無業男及21歲送貨工人，分別控兩人煽惑他人嚴重傷人及刑事恐嚇罪，今（4日）分兩案於東區裁判法院提堂。兩名被告暫毋須答辯，其中無業男涉煽惑傷人案將轉介區域法院審理，押後至12月4日再訊，另案則於2021年1月5日再訊；兩名被告續准保釋。

首案被告蔡易文（60歲）報稱無業，被控1項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪。控罪指，被告於2020年1月20日煽惑其他不知名人士非法及惡意地導致警察身體受嚴重傷害。

次案被告楊惠俊（21歲）報稱送貨工人，則被控1項刑事恐嚇罪。控罪指，被告於2020年2月12日威脅會使警察學員的人身遭受損害，意圖使警察學員受驚。

兩宗案件今提堂，兩名被告均暫毋須答辯。控方申請將首案轉介區域法院審理，裁判官將案件押後至12月4日再訊，以待轉介文件，並批准被告保釋，期間須每星期到警署報到兩次。

次案則押後至2021年1月5日再訊，以待辯方索取法律文件，及向被告提供法律意見，被告獲准保釋候訊，亦須每星期到警署報到兩次。

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記者：王仁昌

