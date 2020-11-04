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【外傭虐兒】外傭趁BB打喊路噴口水大力抹嘴扭耳仔　港媽心痛女兒怒斥︰好粗魯暴力

親子 18:29 2020/11/04

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有港媽分享一段疑外傭虐待女兒的片段。

很多父母會聘請外傭照顧小朋友，一名港媽在社交媒體分享一段疑外傭虐待女兒的片段，外傭趁BB打呵欠時噴口水，又接連大力抹嘴、扭耳仔，令港媽非常心痛女兒，並怒斥外傭「好粗魯好暴力」。

該名港媽本周一（2日）於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖及上載一段影片，請網民看看「新姐姐似唔似對我囡有問題」，她表示外傭行為疑似虐兒︰

我見佢抹咀嘅時候已經好粗魯好暴力，我個女打緊喊路嘅時候無啦啦吹我個女。

外傭趁BB打呵欠時，無故向她噴口水。（影片截圖）

無故向BB噴口水

她分享家中網絡攝影機一段約1分鐘的片段，可見其女兒坐在嬰兒餐椅上，背向鏡頭的外傭趁BB張開口打呵欠時，無故向她噴口水，其後外傭拿起濕紙巾大力為BB抹嘴臉。外傭粗暴的行為不僅如此，港媽表示︰

搣佢（女兒）耳仔嘅時候，聽聲好似同佢玩，但係見到係好大力咁搣。

片段見到外傭為BB抹嘴臉後，有所動作扭BB耳仔，之後不斷弄BB耳仔附近位置，看來跟她玩，但從BB反應可見她感到不舒服，大哭之餘更用手推開外傭。後來外傭抱起BB慢慢離開鏡頭範圍，鏡頭外依然聽到BB哭聲。

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因懷孕沒即炒外傭

港媽寫道「當然好有問題，當然想即炒」，不過礙於懷孕的她尚有兩個月便生產，家中無人湊小朋友，再請新外傭要等幾個月，加上「即炒，我唔憤（忿）氣賠償一個月俾佢」，所以暫時未即時解僱外傭。她指現在正翻看之前的攝影機影片，「睇下仲有冇攪我個囡」。她續說︰

依個姐姐8年本地經驗，好似講大話一樣，嚟到屋企，煮嘢做家務都唔識……開頭話好鍾意BB，但有咁嘅行為……

她指已聯絡區議員求助，暫未收到回覆，而她任職律師行的朋友指片段不足以證明外傭虐兒，只是行為不當，難以作出指控。

網民指責外傭行為惡劣，表示「見到都火滾」、「BB即刻爆喊，呢個姐姐好變態」，建議港媽「即炒」、「一定要報警」，又提醒她「生命重要過份工，麻煩你諗清楚」、「有cam都咁放肆，你生多一堆BB都要炒啦」。

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責任編輯︰王明芳

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