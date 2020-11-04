袁國勇徒弟杜啟泓接任港大微生物學系主任之位　昨日生效為期3年

▲ （經濟日報資料圖片）

港大微生物學系早前有多名教授離任，包括微生學系系主任劉嘉珮。TOPick接獲港大醫學院內部電郵，港大微生物學系臨牀副教授杜啟泓接替離任的劉嘉珮，獲擢升為港大微生學系主任，昨日(3日)起生效，任期3年；港大醫學院又向前劉嘉珮過去數年對港大不懈支持表示謝意。

早前有消息稱協助本港抗疫的香港大學微生物學系出現離職潮，當中包括微生學系現任及前任系主任劉嘉珮、胡釗逸，助理教授黃世賢亦離任，三人均於10月離任，部分離職的教授將會離港；當時已有指港大醫學院屬意微生學系講座教授袁國勇的徒弟、臨床副教授杜啟泓接任。

▲ （擷自港大網頁）

年約40歲的杜啟泓2003年港大醫學院畢業，2011年獲頒香港病理學專科學院院士，主力呼吸道傳染病研究，包括流感病毒。近月新冠肺炎疫情亦有發表多份研究報告，包括「港大研究證實全球首宗重複感染新冠病毒」，及分析本港三波疫情下新冠肺炎確診患者的病毒基因序列等。

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記者：伍瑋瑋、陳正怡