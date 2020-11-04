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疫情無阻港人勞碌　有機構指港人每日步數亞太第一

社會 18:43 2020/11/04

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有機構指港人每日步數為亞太區內第一。（資料圖片）

疫情下多地衞生部門都呼籲市民減少出外，而有機構亦發現，疫情下各地市民的日均步行數普遍減少，只有香港不減反增。

美國智能手錶研發商Fitbit在2020年3月1日至8月31日期間分析了全球數以千萬計用家，包括步數睡眠時間、活動時數等的匿名數據。研究發現亞太區的平均步行數由去年6月至8月的9,114步，大幅下跌至今年同期的8,623步。然而，在8個研究國家和地區中，只有香港人在6月至8月的步數不降反增，由去年的10,054步，增加至今年同期的10,676步。

詳情如下：

香港浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德就指，其實所謂「日行一萬步」只是約定俗成的健康指標，步數多寡並非健康的唯一指標，從反映運動質素的「活動分鐘數」數據可見，港人自去年至今一直介乎亞太區平均水平，「睡眠時間」更一直低於區內平均，相比行走步數略顯遜色，可見單靠步行並不足以達致全面的運動效果。

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記者：陳梓蔚

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