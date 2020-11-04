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林鄭月娥展開訪京行程　與商務部、科技部、民航局領導會面

政治 20:24 2020/11/04

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林鄭月娥（粉紫衣）展開北京訪問行程。（政府新聞處）

特首林鄭月娥昨日聯同5名局長赴京，並於今日展開訪問行程，分別與國家商務部、科學技術部（科技部）及民用航空局（民航局）領導會面，討論中央支持香港經濟的措施。

林鄭月娥早上與商務部部長鍾山會面，她感謝商務部支持香港，特別是新冠肺炎爆發初期，紓緩香港在物資上的壓力。她續指，香港受美國單邊措施及疫情等影響，不少從事外貿企業受壓，冀商務部能夠支持香港企業，在國家推動國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局下，進一步把握內地市場的商機。

同日她還與科技部部長王志剛、民航局局長馮正霖會面。她認為，香港與深圳在創科合作上大有可為，兩地正全力推進河套地區港深創新及科技園的建設，探討深港科技創新合作區內進一步深化合作，期望科技部能給予支持，而科技部正牽頭處理疫苗研發，希望港府能與科技部就疫苗保持聯繫。

她與馮正霖會面時，提到香港航空業受疫情打擊，但香港會保留實力，希望香港國際機場，能與大灣區內的機場加強合作，在區內擴展貨物及旅客的多式聯運，香港亦會致力鞏固提升國際航空樞紐地位，冀在大灣區世界級機場群建設中，擔當重要角色，為大灣區的客流、貨流，帶來新發展機遇和動力。

林鄭月娥押後原訂上月公布的施政報告，以赴京爭取惠港政策。她明天會繼續在北京的行程，之後會轉往廣州和深圳，本周六晚返港。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳宛彤

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