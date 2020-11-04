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【保就業計劃】新一輪名單涉2.1萬名僱主　大家樂獲2.34億補貼為今批最多

社會 20:26 2020/11/04

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今輪獲最多補貼的僱主，是快餐店大家樂企業有限公司，取得2.34億元，承諾受薪人數12,640人。（資料圖片）

「保就業」計劃秘書處今日（4日）公布新一批領取第二期工資補貼的僱主名單，涉及超過21,000名僱主，發放工資補貼額約121億元及承諾受薪僱員人數超過500,000人。

今輪獲最多補貼的僱主，是快餐店大家樂企業有限公司，取得2.34億元，承諾受薪人數12,640人。其次為中原地產代理有限公司，獲批1.16億元，以向5,612人支薪；排名第三是大快活快餐有限公司，獲9,179萬元補貼，涉4,138名員工。

今批名單較多大型僱主，零售業方面，永旺（香港）百貨有限公司獲6000萬元補貼，承諾受薪人數有3,013人；屈臣氏有限公司獲3,882萬元補貼，涉1,448 名員工，同集團另一公司早前亦已獲7,175萬元補貼。

此外，航空和物流行業亦有大企業獲補貼，當中香港航空有限公司獲批7,719萬元，承諾受薪僱員人數為2,940人；香港機場地勤服務有限公司獲批7,086萬元，要向2,624名員工支薪；國泰航空飲食服務（香港）有限公司亦獲4,387萬港元，涉及1,590僱員；國泰航空服務有限公司則獲1,731萬港元，承諾向646人支薪。

「保就業」計劃秘書處表示，至今計劃合共向約142,000 名僱主批出第二期工資補貼，涉及合共394億元補貼，承諾受薪僱員人數約167萬名。秘書處已完成處理近93%第二期的僱主申請，並會繼續處理餘下約1.2萬份申請。

新一批領取最多工資補貼的僱主

僱主名稱 補貼金額（元） 承諾受薪人數
大家樂企業有限公司 2.34億 12,640
中原地產代理有限公司 1.16億 5,612
大快活快餐有限公司 9,179萬 4,138
養和醫療集團有限公司 8,607萬 3,238
電視廣播有限公司 8,596萬 3,167

資料來源：「保就業」計劃秘書處

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記者：徐紹軒

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