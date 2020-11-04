DSE中文作文「解錯題」情況比以往多　誤將蘇軾當李白

▲ 2020年中學文憑試（DSE）在疫情下延期舉行，考生表現備受關注。（資料圖片）

疫情下舉行的2020年中學文憑試（DSE）考生表現備受關注，考評局今日（4日）出版的中文科《試題專輯》指出，考生除常犯錯別字問題，今年作文「解錯題」情況比以往多，有考生舉例不當，甚至誤將蘇軾、歐陽修當作李白、杜甫。

考試報告指，寫作卷有29%考生選答的「嚴以律己，寬以待人」題目，考生多能準確審題，惟今年誤解題意者較以往稍多，有考生誤以為外表嚴肅、對人嚴苛等同「嚴以律己」，或以為關愛他人等同「寬以待人」。

選題率最高、有6成考生選答的「微笑以對」題目，有考生舉例指，如面對師長懲處，若微笑以對可予人有禮貌、知錯能改之感，惟遭報告質疑面對責難時仍嘴角上揚「何言歉疚」，屬「於理不合」。

報告又指，部分論說文見堆砌例子情況，包括舉例不當或推論過簡，有考生引經據典，如以蘇軾《定風波》、《岳陽樓記》的謄子京或歐陽修，以說明樂觀豁達的人生態度，但有些考生誤把蘇軾、歐陽修，當作李白、杜甫，例子雖恰當，但資料有誤。

▲ 考試報告指，寫作卷的「嚴以律己，寬以待人」題目，今年誤解題意者較以往稍多。（資料圖片）

此外，閱讀卷整體考生表現與往年相若，但亦反映考生闡述及分析能力較弱，部分人對有關篇章理解較差，即使淺易考題也未能取得分數，課外篇章不論白話或文言，考生理解和感受都不夠深刻準確，作答多只抄錄原文。

整體而言，報告列舉考生多個錯別字包括「忠（宗）旨」、「勇（踴）躍」、「魚利（餌）」及「墨守繩（成）規」等。

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記者：馮琪雅