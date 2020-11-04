DSE歷史科試題專輯無輯錄被刪試題　同涉中日關係中史科題目表現未如理想

▲ 考評局今日（4日）出版的《試題專輯》，亦未有輯錄涉事分題。（資料圖片）

2020年中學文憑試歷史科涉中日關係題目，捲入試題風波後被取消，考評局今日（4日）出版的《試題專輯》，亦未有輯錄涉事分題。

歷史科其中一題必答題問及考生是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，其後遭當局刪去。

最新出版的歷史科《試題專輯》指出，因涉事的卷一第二題分題c已被取消，故該分題不會刊錄於試題專輯內。

考評局改以同一題其餘兩條分題，或同卷另外三題的分題c估算，以較高者為準。考試報告指，前者兩分題分別表現欠佳及尚可，後者有兩題表現尚可、一題表現欠佳；而整體歷史科考生備試充足，但表現未必與其付出努力成正比。

歷史科試題風波後開考的中史科卷一第1題必答題，亦涉及抗日戰爭，其中一條分題較受關注、問及考生是否同意日軍的宣傳單張的觀點，有受訪考生曾稱作答時亦有所顧忌。

考評局指，在上述題目作答「同意」或「不同意」也有機會全取3分，但考生表現「未如理想」，部分人只空泛表達觀點，缺乏史事支持。

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記者：馮琪雅