  • 23°C
香港時間 : 20201104日 (三) 21:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

DSE歷史科試題專輯無輯錄被刪試題　同涉中日關係中史科題目表現未如理想

社會 21:03 2020/11/04

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

考評局今日（4日）出版的《試題專輯》，亦未有輯錄涉事分題。（資料圖片）

2020年中學文憑試歷史科涉中日關係題目，捲入試題風波後被取消，考評局今日（4日）出版的《試題專輯》，亦未有輯錄涉事分題。

歷史科其中一題必答題問及考生是否同意「1900至45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，其後遭當局刪去。

最新出版的歷史科《試題專輯》指出，因涉事的卷一第二題分題c已被取消，故該分題不會刊錄於試題專輯內。

考評局改以同一題其餘兩條分題，或同卷另外三題的分題c估算，以較高者為準。考試報告指，前者兩分題分別表現欠佳及尚可，後者有兩題表現尚可、一題表現欠佳；而整體歷史科考生備試充足，但表現未必與其付出努力成正比。

歷史科試題風波後開考的中史科卷一第1題必答題，亦涉及抗日戰爭，其中一條分題較受關注、問及考生是否同意日軍的宣傳單張的觀點，有受訪考生曾稱作答時亦有所顧忌。

考評局指，在上述題目作答「同意」或「不同意」也有機會全取3分，但考生表現「未如理想」，部分人只空泛表達觀點，缺乏史事支持。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：馮琪雅

相關文章

【DSE歷史科】考評局披露歷史科評卷參考　運用資料及個人所知提及利弊方可達滿分
15:27 2020/07/16
【DSE歷史科】考評局披露歷史科評卷參考　運用資料及個人所知提及利弊方可達滿分
DSE通識科新聞自由與社會責任「兩難題」表現欠佳　考生未能分辨意見與事實
今日 17:39
DSE通識科新聞自由與社會責任「兩難題」表現欠佳　考生未能分辨意見與事實
DSE中文作文「解錯題」情況比以往多　誤將蘇軾當李白
今日 20:34
DSE中文作文「解錯題」情況比以往多　誤將蘇軾當李白
DSE 考評局‎ 中日關係

最高瀏覽

【鄭何聯婚】何雁詩父親是物流大亨身家雄厚　鄭俊弘結婚榮升6億駙馬
10:52 2020/11/03
【鄭何聯婚】何雁詩父親是物流大亨身家雄厚　鄭俊弘結婚榮升6億駙馬
【開心速遞】《愛回家》「書蟲」曾為郭富城伴舞　林浩文與港姐冠軍邵珮詩低調拍拖【有片】
13:51 2020/11/03
【開心速遞】《愛回家》「書蟲」曾為郭富城伴舞　林浩文與港姐冠軍邵珮詩低調拍拖【有片】
【昔日小生】溫兆倫曾被嘲走樣崩壞　年逾半百減肥成功抖音騷成果
15:25 2020/11/03
【昔日小生】溫兆倫曾被嘲走樣崩壞　年逾半百減肥成功抖音騷成果