【又打風】深秋罕見雙旋共舞　風暴艾莎尼迫近最快周五掛波

▲ 2016年10月，颱風海馬襲港，曾掛八號波，維港對開海面。（資料圖片／車耀開攝）

時值深秋，罕見雙旋共舞或襲港。其中「艾莎尼」增強為強烈熱帶風暴，按現時路徑，預測周五（6日）清晨或闖進香港800公里範圍，並逐漸增強，有條件或懸掛一號風球。天文台稱，艾莎尼路徑和強度仍存不確定性，會留意其變化。

深秋打風非罕見，曾發八號波，又有黑雨警告，按圖即睇：

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截至今晚（4日）8時，強烈熱帶風暴艾莎尼集結在馬尼拉東北約1,010公里，初時移動緩慢，預料明日（5日）趨偏西方向移動，靠近呂宋海峽。按預測路徑圖，未來數天或直迫香港。天文台預測，艾莎尼周五或增強至颱風級別，進入南海東北部，中心風力時速最高達130公里。按「九天天氣預報」，周末天氣轉壞，周六（7日）初時天晴，之後漸轉多雲及有雨，不穩定天氣持續至周日。

天文台高級科學主任彭志健稱，按預測路徑，艾莎尼較可能明早清晨6時，進入本港800公里範圍內，不過艾莎尼的路徑及強度仍有變數，將視乎路徑變化，再考慮是否發出熱帶氣旋警告訊號。他稱未來一兩日，香港仍受東北季候風影響，大致天晴乾燥。

▲ 林超英拆解秋颱威力。（資料圖片）

林超英：秋颱或致暴雨 拉尼娜現象有影響

深秋打風雖罕見，但非不可能。天文台前台長林超英解釋，這跟今年「拉尼娜」現象有關，海洋水溫較正常值更暖，有利颱風生成，並於涼季仍趨向偏北路徑，有機會襲港。

不過近期香港受乾燥季候風影響，林超英稱要視乎颳風規模，風力不一定互相抵銷；反而倘涼風與暖氣匯聚，一冷一暖相撞或形成暴雨。他舉例2016年10月風暴「莎莉嘉」襲港，雖風力至達三號風球級別，但狂風暴雨襲港，天文台一度發出黑雨警告。

至於另一個熱帶風暴天鵝，移動路徑偏西，趨向越南中部，對香港直接威脅較小。

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記者：吳卓峰