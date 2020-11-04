白鴿慘成標靶　遭老翁氣槍射傷眼　

▲ 大埔受氣槍槍傷的鴿子，現由愛護動物協會治理。（香港救援鳩鴿及雀鳥照片）

今年有不少令人髮指的虐待動物案，大埔剛剛有老伯因用氣槍射傷白鴿被捕，惟官方數字顯示，整體檢控數字甚少。

事主被捕 愛協治理白鴿

據facebook專頁「香港救援鳩鴿及雀鳥」指出，昨天中午，大埔太和邨街坊目擊一名老伯用氣槍射擊白鴿，鴿子疑左眼受傷，眼角流出黃色濃液，伏在空地，街坊隨即報警。愛護動物協會人員到場將白鴿帶走治理，警方列為殘酷對待動物案，由大埔警區刑事調查隊跟進。

警方稱，被捕男子姓徐，84歲，正被扣留調查。愛協則指，受傷野鴿眼球黏滿分泌物，惟沒有其他表面傷勢，已由協會獸醫檢查。

連日來，令鍾愛小動物人士扼腕的事甚多。《香港動物報》指，繼上月底有街坊目擊一名老婦在元朗下車，遺棄3隻幼貓在垃圾站，月初該區又有清潔工在路邊垃圾桶內發現一隻貓崽。幼貓最終獲商戶收養，惟棄貓者早已逃之夭夭。

就近月接連有唐狗被施虐再丟棄、寵物在跨境托運期間死亡或失蹤、大批貓狗被困在細小單位內，以及有人從高處擲下30隻動物，署理食衞局局長徐德義今天以書面回覆葛珮帆議員提問。

原來，2018及19年各有368和288宗懷疑殘酷對待動物舉報，各有27及29宗檢控︰今年截至6月底，150宗舉報中，只有5宗檢控。局方解釋，調查後發現大部分舉報與滋擾有關，不涉及殘酷對待動物。

政府曾表示會盡快修例，包括對動物照顧者施加「謹慎責任」及提升執法機構的權力，加強打擊殘酷對待動物。食衞局指出，今年4月已向立法會相關委員會報告公眾諮詢的結果，明白社會人士的關注和期望，承諾全速草擬法例，盡快把條例草案提交立法會。

記者：姚沛鏞