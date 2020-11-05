【疫情分析】教職員單次測試　專家質疑成效

▲ 梁子超質疑單次性檢測成效不彰，反建議當局應為有病徵師生提供快速測試。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，近日更爆出梅窩Staycation小型群組，當中有確診者為大專學生，潛伏期內仍有回校；自9月23日起，全港中小學、幼稚園分階段恢復半日面授課程至今，教育局局長楊潤雄昨表示，當局暫未有計劃恢復全日面授課堂，又指港府免費為全港教職員作病毒檢測受到教育界普遍支持。

有專家則質疑單次性檢測成效不彰，反建議當局應為有病徵師生提供快速測試。

教育局目標為全港約13萬名學校教職員進行檢測，楊潤雄強調計劃屬自願參與，估計每日平均可為40至50間學校完成檢測，料需時50多個工作天，即約在明年1月才能完成；又指暫不會為學生檢測，因教職員接觸學生比較多，想了解教職員對學生的影響。

倡有病徵師生 24小時快速檢測

呼吸系統專科醫生梁子超直言，單次性的檢測對整體疫情防控幫助不大，因「今日驗完陰性，也不等於明天不會染疫」，認為除非所有教職員能每7天定期作一次檢測，才有效減低校內的經常性風險。他同時指出，目前未有學校出現大規模爆疫，且整體疫情處於低風險，籲港府應集中檢測資源在其他較高風險行業，如酒店業。

梁又建議當局應為出現病徵的師生設立機制，提供24小時內可得知檢測結果的快速測試，而等候結果期間應暫停相關師生回校，當局才能更迅速介入截斷校內傳播鏈；至於何時可恢復全日面授課程，梁稱恢復全日制後，不論校內外都會面對午膳時的交叉感染風險，故應待疫情進一步受控才考慮，「（本地個案）清零14天是最基本」。

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記者：鄧凱文